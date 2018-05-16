 Після знищення ядерного полігона у КНДР Трамп скасував зустріч з Кімом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

Після знищення ядерного полігона у КНДР Трамп скасував зустріч з Кімом

Президент США Дональд Трамп направив лідеру КНДР Кім Чен Ину листа, в якому скасував їхню заплановану зустріч. Причиною він назвав "ворожнечу" з боку Північної Кореї.

Дональд Трамп вирішив не зустрічатися з Кім Чен Ином

Дональд Трамп вирішив не зустрічатися з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп у четвер, 24 травня, заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі".

"На жаль, через надзвичайний гнів та відкриту ворожнечу, проявлені у вашій останній заяві, я вважаю, що на даний час недоречно проводити цю зустріч, яка давно планується. Тому, будь ласка, дозвольте цим листом повідомити, що саміт у Сінгапурі, який пішов би на користь обох сторін, але на шкоду світові, не відбудеться", - заявив Трамп у листі до Кіма, оприлюдненому Білим домом.

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Північна Корея демонтує будівлі на ядерному полігоні Пунгері. Про це свідчать знімки з супутників, оприлюднені в американських ЗМІ. (15.05.2018)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, може бути перенесена на більш пізній термін. Втім, підготовка до неї триває. (22.05.2018)

Трамп згадав у листі ядерну суперечку між КНДР та США. "Ви говорите про ваші ядерні можливості, але наші настільки масивні і потужні, що я молю Бога, щоб вони ніколи не були використані", - написав американський президент.

Він подякував лідерові КНДР за відкритий діалог між ними та за звільнення заручників. Також він закликав Кім Чен Ина, якщо той все ж таки змінить свою думку та вирішить провести саміт, "не вагатись" та телефонувати або писати йому. "Світ і зокрема Північна Корея втратили чудові можливості для миру, процвітання та багатства. Ця втрачена можливість - це справді сумний момент в історії", - завершив листа Трамп.

Лист американського президента був оприлюднений невдовзі після того, як КНДР раніше у четвер знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його. Північна Корея раніше назвала віце-президента США Майка Пенса "нерозумним та дурним" через його попередження щодо запланованого саміту лідерів двох держав, та відновила погрози скасувати його, нагадує агенція AFP.

Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у березні. У квітні влада КНДР вперше висловила готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч була призначена на 12 червня в Сінгапурі.

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Жителі Сеула - про ядерну суперечку між КНДР та США (15.08.2017)

Посилання в інтернеті

Лист Дональда Трампа до Кім Чен Ина

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