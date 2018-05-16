 Під час хімічної атаки Ідлібі в лютому застосували хлор - ОЗХЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Під час хімічної атаки Ідлібі в лютому застосували хлор - ОЗХЗ

Під час хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб у лютому 2018 року було застосовано хлор, заявили експерти Організації із заборони хімічної зброї. Розслідування щодо хіматаки в місті Дума триває.

Постраждалий від імовірної хімічної атаки в Ідлібі

Постраждалий від імовірної хімічної атаки в Ідлібі

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування хімічної зброї в Сирії в лютому 2018 року. Тоді у місті Серакіб, що в провінції Ідліб, з великою ймовірністю застосували хлор. Про це йдеться в повідомленні ОЗХЗ, оприлюдненому в середу, 16 травня, інформує агенція dpa.

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Хімічна зброя заборонена міжнародними конвенціями. У Сирії, тим не менш, її застосовують. Це змушує міжнародну спільноту реагувати. Хроніка хімічних атак та реакції на них. (13.04.2018)

У сирійській провінції Ідліб від застосування бойових отруйних речовин постраждало не менше 11 осіб. Симптоми жертв указують на використання хлору, запевняють у благодійних організаціях. (05.02.2018)

Експерти ОЗХЗ, котрі провели розслідування на місці, знайшли два циліндри, котрі попередньо містили хлор і дійшли висновку, що викид отруйного газу з циліндрів відбувся внаслідок механічного удару.

Нагадаємо, що 4 лютого 2018 року у підконтрольній сирійській опозиції північно-західній частині Сирії застосували бойові отруйні речовини. Від наслідків їхньої дії постраждали щонайменше 11 осіб, які мали серйозні проблеми дихальних шляхів. Представники сирійської гуманітарної організації "Білі шоломи" вже тоді заявляли, що в Ідлібі сталася хімічна атака із застосуванням хлору. Активісти й опозиція покладають відповідальність за хімічні атаки в Сирії на уряд Асада. Дамаск зі свого боку відкидає закиди, заявляючи, що передав увесь свій хімічний арсенал ОЗХЗ у 2014 році.

ОЗХЗ поки не дійшла висновку про ймовірне застосування отруйного газу в сирійському місті Дума в квітні 2018 року. Розслідування триває.

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