Під час хімічної атаки Ідлібі в лютому застосували хлор - ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила факт застосування хімічної зброї в Сирії в лютому 2018 року. Тоді у місті Серакіб, що в провінції Ідліб, з великою ймовірністю застосували хлор. Про це йдеться в повідомленні ОЗХЗ, оприлюдненому в середу, 16 травня, інформує агенція dpa.

Експерти ОЗХЗ, котрі провели розслідування на місці, знайшли два циліндри, котрі попередньо містили хлор і дійшли висновку, що викид отруйного газу з циліндрів відбувся внаслідок механічного удару.

Нагадаємо, що 4 лютого 2018 року у підконтрольній сирійській опозиції північно-західній частині Сирії застосували бойові отруйні речовини. Від наслідків їхньої дії постраждали щонайменше 11 осіб, які мали серйозні проблеми дихальних шляхів. Представники сирійської гуманітарної організації "Білі шоломи" вже тоді заявляли, що в Ідлібі сталася хімічна атака із застосуванням хлору. Активісти й опозиція покладають відповідальність за хімічні атаки в Сирії на уряд Асада. Дамаск зі свого боку відкидає закиди, заявляючи, що передав увесь свій хімічний арсенал ОЗХЗ у 2014 році.

ОЗХЗ поки не дійшла висновку про ймовірне застосування отруйного газу в сирійському місті Дума в квітні 2018 року. Розслідування триває.