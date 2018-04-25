Під час сутичок у Секторі Гази постраждали сотні палестинців

Близько 350 палестинців постраждали під час сутичок на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, які відбулись у п'ятницю, 4 травня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на палестинських медиків. Близько 50 осіб отримали вогнепальні поранення, троє з них перебувають у критичному стані. Решта людей постраждали через сльозогінний газ або отримали інші тілесні ушкодження.

Учасники протестів знову палили шини на кордоні з Ізраїлем, а також запускали через кордон повітряні змії із запалювальною сумішшю. Як повідомляють ізраїльські медіа, такі змії призвели до займання кількох полів на півдні Ізраїлю.

За час проведення щоп'ятничних протестів у рамках "Великого маршу повернення" загинули 50 палестинців, повідомляє інформагенція dpa. Десятки тисяч осіб виходили на акції протесту впродовж квітня. Кількість учасників маршів скоротилася порівняно з 30 березня, коли вони почалися. За даними ізраїльської армії, кількість палестинців на марші 4 травня становила близько семи тисяч осіб. Однак організатори протестів очікують, що 15 травня, коли ізраїльтяни святкуватимуть 70-річчя створення Ізраїлю, на завершальний етап маршів вийде один мільйон протестувальників.

Палестинці називають створення Ізраїлю "катастрофою" і вимагають повернення територій, які вони покинули або з яких вони були виселені раніше. В ізраїльській армії побоюються, що масові протести можуть перерости у штурм кордону.