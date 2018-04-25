 Під час акцій протесту в Москві постраждав кореспондент DW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2018
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Новини

Під час акцій протесту в Москві постраждав кореспондент DW

Поліцейський вдарив спеціального кореспондента DW Михайла Комадовського кийком по голові, коли поліція увійшла в натовп демонстрантів на Пушкінській площі.

ОМОН неодноразово заходив у натовп, щоб затримати учасників з плакатами

ОМОН неодноразово заходив у натовп, щоб затримати учасників з плакатами

Під час акції протесту в Москві в суботу, 5 травня, постраждав спеціальний кореспондент DW Михайло Комадовський. Це сталося перед пам'ятником на Пушкінській площі.

DW.COM

Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Росії з метою вшанувати пам'ять убитого майже три роки тому російського опозиційного політика Бориса Нємцова. (25.02.2018)

Під час всеросійської акції протесту "Він нам не цар", яка відбувається перед інавгурацією президента Володимира Путіна, поліція затримала близько 300 людей, в тому числі і опозиціонера Олексія Навального. (05.05.2018)

За словами журналіста DW, співробітник поліції завдав йому удар кийком по голові, коли група поліцейських вчергове увійшла в натовп демонстрантів, щоб затримати учасників з плакатом. Крім того, Комадовський розповів, що пізніше один зі співробітників ОМОНу поставив йому підніжку.

Масові затримання

Акції протесту "Він нам не цар" пройшли у 90 містах Росії. У багатьох із них, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, заходи не було узгоджено з місцевою владою. Демонстранти вимагали реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.

До вечора 5 травня під час акцій було затримано близько 1600 осіб. Зокрема, в Москві, за даними правозахисного медіа-проекту "ОВД-Инфо", поліція затримала 703 учасника демонстрації, а в Санкт-Петербурзі - понад 230 осіб. Євросоюз засудив жорстокі дії поліцейських і масові затримання демонстрантів.
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