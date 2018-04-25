Під час акцій протесту в Москві постраждав кореспондент DW

Під час акції протесту в Москві в суботу, 5 травня, постраждав спеціальний кореспондент DW Михайло Комадовський. Це сталося перед пам'ятником на Пушкінській площі.

За словами журналіста DW, співробітник поліції завдав йому удар кийком по голові, коли група поліцейських вчергове увійшла в натовп демонстрантів, щоб затримати учасників з плакатом. Крім того, Комадовський розповів, що пізніше один зі співробітників ОМОНу поставив йому підніжку.

Масові затримання

Акції протесту "Він нам не цар" пройшли у 90 містах Росії. У багатьох із них, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, заходи не було узгоджено з місцевою владою. Демонстранти вимагали реальної боротьби з хабарництвом і бідністю, повернення виборів на всіх рівнях влади, забезпечення справжньої політичної конкуренції, повномасштабної судової реформи, звільнення всіх політв'язнів, а також свободи ЗМІ та інтернету.

До вечора 5 травня під час акцій було затримано близько 1600 осіб. Зокрема, в Москві, за даними правозахисного медіа-проекту "ОВД-Инфо", поліція затримала 703 учасника демонстрації, а в Санкт-Петербурзі - понад 230 осіб. Євросоюз засудив жорстокі дії поліцейських і масові затримання демонстрантів.