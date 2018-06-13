Під посольством РФ у Києві вимагали звільнити Сенцова та в'язнів Кремля

Фундація "Вільні Люди" та ще дві громадські організації напередодні старту чемпіонату світу з футболу в Росії провели пікет російського посольства Росії з вимогами звільнити Олега Сенцова та інших в'язнів Кремля. Український Конгресовий Комітет Америки та інші організації української діаспори закликали світову спільноту на знак солідарності зі Сенцовим вдатися до одноденного голодування. Метою цих акцій їхні організатори назвали привернення уваги світу до голодування Сенцова та до десятків українських політв'язнів, що незаконно утримуються в російських в'язницях.

За міжнародний тиск на Кремль

Пікет російського посольства напередодні початку чемпіонату світу з футболу в Росії організувала фундація "Вільні люди" за підтримки Молодіжного націоналістичного конгресу та Спілки української молоді. Організатори заявили, що їхню заяву з вимогами звільнити кримського режисера Олега Сенцова та десятки інших українських політичних в'язнів з російських в'язниць підтримали загалом понад 20 громадських організацій. Але сам пікет вийшов нечисленним - у ньому взяли участь до 30 осіб.

Дмитро Жмайло: "Ми не чекаємо, що нас почує Росія, але хочемо, щоби цивілізований світ почув"

Заступник керівника штабу фундації "Вільні люди" Дмитро Жмайло пояснив в інтерв'ю DW, що акція вийшла спонтанною і готувалася лише одну добу. Але його потішив той факт, що телебачення і преса виявили неабиякий інтерес до пікету російського посольства. "Ми не чекаємо, що нас почує Росія, але хочемо, щоби цивілізований світ почув, що Олег Сенцов голодує вже місяць. Ми хочемо, щоби люди в інших країнах та українська діаспора тиснули на свої уряди, а ті уряди тиснули на Москву, щоби звільнити Олега Сенцова і всіх українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія", - сказав Жмайло.

Бойкот футбольного чемпіонату

Один з учасників пікету на ім'я Андрій сказав DW, що він обурений намірами двох телеканалів України транслювати матчі світового футбольного чемпіонату. Він має намір разом зі своїми однодумцями пікетувати офіси цих телеканалів і вимагати втручання правоохоронних органів. "Я вважаю, що Росія не заслужила таке свято футболу і буде намагатися відмити свій імідж агресора і того, що вона накоїла на Донбасі, в Криму і в Сирії. Буду закликати всіх бойкотувати перегляд матчів цього чемпіонату і виступати за звільнення наших громадян з російських в'язниць", - сказав Андрій.

Пенсіонерка Марія: "Таких акцій має бути більше"

Деякі водії авто, що прямували повз оточене колючим дротом із закритими металевими ролетами вікнами російське посольство, сигналами підтримували пікет. Поодинокі перехожі на цьому боці вулиці зупинялися і схвально реагували на гасла і плакати в руках протестувальників. "Таких акцій має бути більше. І треба більше повідомляти про них, щоби люди знали і могли приходити на підтримку нашої молоді. Я шкодую, що раніше не дізналася про цей пікет і побачила його цілком випадково", - сказала пенсіонерка Марія.

Міжнародна антиросійська кампанія

Міжнародна коаліція з прав людини оголосила про старт глобальної кампанії "Red Card Campaign - #RedCard4Putin".

Під час проведення чемпіонату світу з футболу в Росії, впродовж наступного місяця активісти мають намір публікувати аналітичні матеріали та відео про злочини чинної російської влади. "Це міжнародна кампанія тиску на Росію з вимогою звільнення політичних в’язнів, серед яких 70 українців, а також припинити воєнну агресію, жахливі порушення прав людини та постійні спроби підірвати міжнародний правопорядок", - заявив на брифінгу в Києві голова Міжнародної коаліції з прав людини та віце-президент Світового конґресу українців Павло Ґрод.

Він нагадав, що Олег Сенцов голодує вже 31 день і що одна з цілей глобальної кампанії #RedCard4Putin - домогтися звільнення не лише його, а й решти політичних в’язнів. До кампанії долучився Світовий конґрес українців, який об’єднує українців у 53 країнах світу. Його активісти планують низку флешмобів у різних країнах. Чимало українців, що живуть за кордоном, вже заявили про приватний бойкот перегляду матчів світового футбольного чемпіонату і мають намір спонукати до цього своїх співгромадян.