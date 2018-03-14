Під загрозою нестачі води опинилася половина людства - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018

Людство дедалі більше відчуває гостру нестачу води. На це вказують автори щорічної доповіді ЮНЕСКО про ситуацію з водними ресурсами, оприлюдненої у понеділок, 19 березня, у німецькому Бонні. За даними авторів доповіді, на сьогодні близько 3,6 мільярда людей населяють регіони, у яких не рідкість, що щороку протягом місяця або й довше не буває води.

Якщо теперішні тенденції зростання кількості населення світу, принципів ведення сільського господарства та споживання зберігатимуться й надалі, то до 2050 року від гострого браку води потерпатимуть близько п'яти мільярдів людей, застерігають експерти ЮНЕСКО. Не виключено, що незабаром людство зіткнеться з військовими конфліктами, причиною яких стане боротьба за воду, прогнозується в доповіді.

Виходом із ситуації, на думку авторів доповіді, моглио б стати створення штучних водно-болотних угідь. Саме по собі використання таких рішень є досить дешевим та надійним способом впоратися із проблемою нестачі води, йдеться у доповіді. Крім того, завдяки ощадливішому використанню води у сільському господарстві можна було б збільшити світовий обсяг виробництва продуктів харчування на 20 відсотків, підрахували в ЮНЕСКО.