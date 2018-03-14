 Під завершення Паралімпіади Україна взяла сьоме ″золото″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2018
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Новини

Під завершення Паралімпіади Україна взяла сьоме "золото"

У неформальному заліку Україна посіла шосте місце із 22 медалями. Німеччина - п'ята.

Церемонія відкриття Паралімпійських Ігор-2018 - медальний залік Паралімпіади 2018

Церемонія відкриття Паралімпійських Ігор-2018

В останній день Паралімпіади-2018 у південнокорейському Пхьончхані українські лижники Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова здобули "золото" у мікс-естафеті 4х2,5 км. Про це повідомляє у Facebook Національний паралімпійський комітет України зранку неділі, 18 березня.

"Золота крапка України на ХІІ Паралімпіаді! Доробок на цих Іграх- 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород!", - зазначається у дописі. Українські організатори запрошують зустрічати паралімпійців 20 березня о 12:30 в аеропорту Бориспіль. У неформальному командному заліку збірна України посіла шосте місце.

Лідирують США (36 медалей, 13 золотих), російські паралімпійці без прапору (24 / 8) та Канада (28 / 8). Німеччина (19 медалей, 7 золотих) випередила Україну, проте поступилася Франції (20 / 7) четвертим місцем.

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс зазначив, що Ігри пройшли "напрочуд добре". Він повідомив, що в Паралімпіаді-2018 взяла участь рекордна кількість спортсменів - 567 з 49 делегацій, які змагалися у 80 видах спорту. Вперше в історії "золото" вибороли представники Китаю, Хорватії, Казахстану та Південної Кореї.
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Паралімпіада-2018: як тренується незряча лижниця з Німеччини

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Паралімпіада-2018: Україна взяла шосте "золото"

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Аудіо й відео до теми

Паралімпіада-2018: як тренується незряча лижниця з Німеччини  

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