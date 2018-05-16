Підтримка в обмін на реформи: Греція та Єврокомісія домовилися про новий пакет

Єврокомісія повідомила ввечері в суботу, 19 травня, що Греція домовилася з міжнародними кредиторами на рівні експертів про надання подальшої фінансової підтримки у рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM). При цьому Афіни візьмуть на себе зобов'язання щодо продовження реформ - від Греції вимагають проведення ще понад 80 заходів. Домовленість буде представлено 24 травня на зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони, повідомляє агентство AFP.

Греція має намір почати втілювати новий перелік реформ "якомога швидше" - ще до 21 червня, коли відбудеться зустріч представників Єврозони у Люксембурзі. У відповідь Афіни повинні отримати до 12 мільярдів євро, стверджує AFP з посиланням на свої джерела в Єврокомісії.

Починаючи з 2010 року, Греції було надано фінансову підтримку обсягом близько 260 мільярдів євро. Влітку добігає кінця третя програма, ухвалена в 2015 році. Греція прагне отримати списання частини боргу і повноцінно повернутися на міжнародні фінансові ринки. Якщо так станеться, то починаючи з 20 серпня Афіни більше не повинні будуть дотримуватися режиму економії, якого від Греції вимагали міжнародні кредитори в рамках третього пакета допомоги і які спричинили велике обурення серед населення країни.

Дивитись відео 02:01 Now live 02:01 хв Поділитись Бізнес у кризу: досвід грецьких підприємців (13.01.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2Vk1V Бізнес у кризу: досвід грецьких підприємців (13.01.2017)