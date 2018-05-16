 Підтримка в обмін на реформи: Греція та Єврокомісія домовилися про новий пакет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2018
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Новини

Підтримка в обмін на реформи: Греція та Єврокомісія домовилися про новий пакет

Греція має намір якомога швидше почати реалізовувати наступний перелік реформ для отримання 12 мільярдів євро допомоги. У серпні цього року завершується дія третього пакета допомоги Афінам.

У Греції готові до реформ в обмін на новий пакет фіндопомоги (архівне фото)

У Греції готові до реформ в обмін на новий пакет фіндопомоги (архівне фото)

DW.COM

Віце-канцлер і міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель виступає з пропозицією списати частину боргу Афінам всупереч позиції міністра фінансів Німеччини Вольфґанґа Шойбле. (22.05.2017)

Першу частину траншу Греції перерахують 28 березня. Очільник ESM Клаус Реґлінґ вважає, що Афіни перестануть потребувати допомоги фонду вже в серпні. (27.03.2018)

Третій пакет допомоги Греції сам по собі не зможе врятувати країну від економічних негараздів, як і попередні два. Потрібні радикальні рішення, як-от суттєве списання боргу Афінам, вважає Генрік Беме. (19.08.2015)

Єврокомісія повідомила ввечері в суботу, 19 травня, що Греція домовилася з міжнародними кредиторами на рівні експертів про надання подальшої фінансової підтримки у рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM). При цьому Афіни візьмуть на себе зобов'язання щодо продовження реформ - від Греції вимагають проведення ще понад 80 заходів. Домовленість буде представлено 24 травня на зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони, повідомляє агентство AFP.

Греція має намір почати втілювати новий перелік реформ "якомога швидше" - ще до 21 червня, коли відбудеться зустріч представників Єврозони у Люксембурзі. У відповідь Афіни повинні отримати до 12 мільярдів євро, стверджує AFP з посиланням на свої джерела в Єврокомісії.

Починаючи з 2010 року, Греції було надано фінансову підтримку обсягом близько 260 мільярдів євро. Влітку добігає кінця третя програма, ухвалена в 2015 році. Греція прагне отримати списання частини боргу і повноцінно повернутися на міжнародні фінансові ринки. Якщо так станеться, то починаючи з 20 серпня Афіни більше не повинні будуть дотримуватися режиму економії, якого від Греції вимагали міжнародні кредитори в рамках третього пакета допомоги і які спричинили велике обурення серед населення країни.

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У Греції готові до реформ в обмін на новий пакет фіндопомоги (архівне фото)

Греція домовилася з Єврокомісією про новий пакет фіндопомоги

Греція має намір якомога швидше почати реалізовувати наступний перелік реформ для отримання 12 мільярдів євро допомоги. 

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