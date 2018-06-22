 Підрахунок голосів у Туреччині: Ердоган лідирує, але його перевага скорочується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

Підрахунок голосів у Туреччині: Ердоган лідирує, але його перевага скорочується

Після підрахунку понад третини голосів на позачергових президентських виборах у Туреччині впевнено перемагає чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган. Але його перевага над суперником скорочується.

Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині

Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині

На президентських виборах у Туреччині, які відбулися в неділю, 24 червня, перемагає чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган. За даними підрахунку близько 38 відсотків бюлетенів він здобуває 57,2 відсотка голосів виборців, повідомляє агенція Anadolu, яка є єдиним офіційним джерелом попередніх результатів виборів. Його головний суперник - представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррем Індже  - має поки підтримку у 28 відсотків.

Утім зі зростанням кількості підрахованих голосів перевага Ердогана скорочується, оскільки спершу оприлюднюють дані з регіонів, де чинний президент має більшу підтримку, зазначає агентство dpa. Аналогічна ситуація спостерігалася під час референдуму минулого року. Тоді після підрахунку чверті бюлетенів табір Ердогана мав понад 62 відсотки голосів, але в підсумку переміг лише з незначною перевагою - 51,5 відсотка. Головна інтрига президентських виборів полягає в тому, чи вдасться Ердогану здобути абсолютну більшість у першому турі.

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У Туреччині завершилося голосування на позачергових виборах президента і парламенту. Перші попередні результати мають оголосити до кінця дня. Опозиційний кандидат Мухаррем Індже закликав співгромадян захистити вибір. (24.06.2018)

24 червня в Туреччині відбудуться президентські і парламентські вибори. Можливо, вони стануть найважливішими в новітній історії країни. Чи є шанс у опозиції? (23.06.2018)

На виборах до парламенту, які відбулися одночасно із президентськими, лідирує правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР). Після обробки 20,4 відсотка бюлетенів вона здобуває 49,3 відсотка голосів. Явка на президентських виборах становила 86,82 відсотка, а на парламентських - 87 відсотків, повідомив державний телеканал TRT.

Вперше в історії країни вибори глави держави та парламенту відбулися одночасно.  Ними завершується  перехід Туреччини до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року. Згідно з новою політичною системою у Туреччині, яка набуде чинності після цих виборів, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії.

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Вибори в Туреччині: чи вдасться уникнути маніпуляцій? (22.06.2018)

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