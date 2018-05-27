Підпал у Золінгені: расизм, що руйнує життя (відео)

За участі Анґели Меркель у німецькому Золінгені відзначать 25-ті роковини трагедії однієї турецької родини. Дві жінки і троє дівчат загинули від підпалу будинку неонацистами у 1993 році.
"Я не відчуваю ненависті щодо німців. Ми усі брати й сестри. Лише цих чотирьох злочинців я ненавиджу, їх я ніколи не пробачу", - болючі спогади, про які Мевлюде Ґенч вважає за потрібне говорити:
Кількість нападів на притулки для біженців в Німеччині зменшилась у 2017 році майже вчетверо у порівнянні з попереднім роком. З початку року було зафіксовано 264 напади на притулки. (22.12.2017)
П'ять дівчат і жінок турецького походження загинули 29 травня 1993 року у Золінгені, коли праворадикали підпалили їхній будинок. Тоді ксенофобія у ФРН досягла свого піку, а політики ухвалювали сумнівні рішення. (29.05.2018)