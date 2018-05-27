 Підпал у Золінгені: расизм, що руйнує життя (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.05.2018

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Політика й суспільство

Підпал у Золінгені: расизм, що руйнує життя (відео)

За участі Анґели Меркель у німецькому Золінгені відзначать 25-ті роковини трагедії однієї турецької родини. Дві жінки і троє дівчат загинули від підпалу будинку неонацистами у 1993 році.

Мевлюде Ґенч згадує про трагедію в Золінгені.

Мевлюде Ґенч згадує про трагедію в Золінгені.

"Я не відчуваю ненависті щодо німців. Ми усі брати й сестри. Лише цих чотирьох злочинців я ненавиджу, їх я ніколи не пробачу", - болючі спогади, про які Мевлюде Ґенч вважає за потрібне говорити: 

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Трагедія у німецькому Золінгені: складний історичний контекст через чверть століття

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