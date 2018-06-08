 Підозрюваного у вбивстві німецької школярки іракця видали ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Підозрюваного у вбивстві німецької школярки іракця видали ФРН

Алі Б., якого підозрюють у вбивстві 14-річної німецької школярки, повернули в Німеччину, заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер.

Алі Б. у супроводі поліцейських: його підозрюють у вбивстві 14-річної німецької школярки

Алі Б. у супроводі поліцейських: його підозрюють у вбивстві 14-річної німецької школярки

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) увечері в суботу, 9 червня, повідомив про прибуття з Іраку до ФРН Алі Б, якого підозрюють у вбивстві 14-річної школярки Сюзанни Ф.

DW.COM

За даними ЗМІ, Алі Б. можуть доставити увечері 9 червня в Німеччину літаком з Іраку, де його нещодавно затримали за підозрою у вбивстві 14-річної Сюзанни з Майнца. Утім, підтвердження цієї інформації немає. (09.06.2018)

Жорстоке вбивство студентки, в якому підозрюють біженця з Афганістану, сколихнуло Німеччину. На тлі закидів про замовчування ЗМІ жваво обговорюють злочинність серед мігрантів. (17.12.2016)

Іракського шукача притулку, якого у Німеччині підозрюють у вбивстві 14-річної дівчини, затримали на півночі Іраку. Разом із родиною він втік із ФРН минулого тижня. (08.06.2018)

За словами Зеегофера, тепер слідчі дії можуть значно пришвидшитися, передає інформагенція AFP. Тим часом видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило з посиланням на власні джерела, що літак з підозрюваним сів о 20:36 за місцевим часом в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Рейс авіакомпанії Lufthansa прибув з північноіракського міста Ербіль, зазначають журналісти видання. Згодом підозрюваного доставили гелікоптером поліції до Вісбадена, де його допитають.

Нагадаємо, Алі Б. затримали в Іраку напередодні курдські органи безпеки за запитом федеральної поліції Німеччини. Він разом з усією родиною спішно виїхав з ФРН до Ербіля на початку червня. Його звинувачують у вбивстві 14-річної Сюзанни Ф. У травні вона зникла безвісти в німецькому Майнці. Після двох тижнів пошуків поліція знайшла її тіло в сусідньому місті - Вісбадені - поблизу притулку для біженців, де мешкав Алі Б. із родиною. Дівчина була зґвалтована і вбита.

За даними прокуратури, підозрюваний у вбивстві іракський шукач притулку був відомий поліції, а жертва знала його брата. Родині Алі Б. відмовили у наданні статусу біженців, вона мала невдовзі залишити ФРН. Через правопорушення Алі Б. повинні були видворити з Німеччини ще кілька місяців тому.

Вбивство Сюзанни Ф. спричинило гостру реакцію в німецькому суспільстві. У 2015 році до ФРН прибули сотні тисяч шукачів притулку, переважно з Сирії, Іраку та Афганістану.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Також за темою

Köln Übergriffe in der Silvesternacht

Чи було табу? Як в Німеччині обговорюють злочинність серед біженців 17.12.2016

Жорстоке вбивство студентки, в якому підозрюють біженця з Афганістану, сколихнуло Німеччину. На тлі закидів про замовчування ЗМІ жваво обговорюють злочинність серед мігрантів.

Докладно

Лариса Кольченко

Мати Олександра Кольченка: Син дуже сподівається на Україну

Мати Олександра Кольченка розповіла DW про стан свого сина після переривання голодування та зустріч з Петром Порошенком. 

Дональд Трамп

Трамп вимагає для товарів зі США доступу до ринків

На зустрічі лідерів Великої сімки американський президент вимагав припинення нечесних торговельних практик. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  