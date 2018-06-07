Підозрюваного у вбивстві німецької дівчини затримали в Іраку

На півночі Іраку затримали Алі Б., якого у Німеччині підозрюють у вбивстві 14-річної Сюзанни Ф., повідомив у п'ятницю, 8 червня, глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer). За його словами, 20-річного підозрюваного затримали в ніч на 8 червня органи безпеки курдської адміністрації на запит федеральної поліції Німеччини.

"Питання його видачі вирішується зараз відповідно до міжнародних правил", - додав Зеегофер, цитує агентство dpa. В прокуратурі міста Вісбадена сподіваються, що Ірак видасть підозрюваного, але процедура може бути складною. "У нас немає досвіду, як Ірак поводить себе в таких ситуаціях", - зазначила речниця прокуратури. До того ж ФРН не має договору про видачу із Іраком. У прокуратурі додали, що процес над Алі Б. в Іраку через скоєний в Німеччині злочин є неможливим, оскільки підозрюваному загрожує смертна кара.

На початку червня іракський біженець Алі Б., який проживав у Німеччині, разом з усією своєю родиною виїхав до Іраку. Вони спішно вилетіли з Дюссельдорфа до Стамбула, а звідти попрямували до іракського Ербіля.

Їхні імена на квитках відрізнялися від тих, що стояли в документах про перебування в Німеччині. У родини також були так звані паспорти-перепустки арабською мовою з фотографіями, які видає посольство Іраку. В аеропорту, за даними слідства, звіряли їхні фотографії, але не імена, повідомляє агенція AFP.

14-річна Сюзанна Ф. зникла безвісти в німецькому Майнці у травні. Після двох тижнів пошуків поліція знайшла її тіло в сусідньому місті - Вісбадені - поблизу притулку для біженців, де мешкав Алі Б. із родиною. Дівчина була зґвалтована і вбита.

Слідство спочатку виходило з того, що злочин скоїли двоє чоловіків: 35-річний громадянин Туреччини і Алі Б. За даними прокуратури, підозрюваний іракський біженець був відомий поліції, а жертва знала його брата. Агенція AFP повідомляє, що за численні правопорушення Алі Б. мав був висланий із країни ще кілька місяців тому.

Поліція затримала чоловіка з Туреччини, але згодом повідомила, що проти нього немає серйозних доказів. Того ж дня відпустили. Вбивство дівчини стало резонансною справою у Німеччині, в яку з 2015 року приїхало близько мільйона біженців. Більшість із них прибули з Сирії, Іраку та Афганістану.