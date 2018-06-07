 Підозрюваного у вбивстві німецької дівчини затримали в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Підозрюваного у вбивстві німецької дівчини затримали в Іраку

Іракського біженця, якого у Німеччині підозрюють у вбивстві 14-річної дівчини, затримали на півночі Іраку. Разом із родиною він втік із ФРН минулого тижня.

Поліція на місці виявлення тіла вбитої Сюзанни Ф.

Поліція на місці виявлення тіла вбитої Сюзанни Ф.

На півночі Іраку затримали Алі Б., якого у Німеччині підозрюють у вбивстві 14-річної Сюзанни Ф., повідомив у п'ятницю, 8 червня, глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer). За його словами, 20-річного підозрюваного затримали в ніч на 8 червня органи безпеки курдської адміністрації на запит федеральної поліції Німеччини.

"Питання його видачі вирішується зараз відповідно до міжнародних правил", - додав Зеегофер, цитує агентство dpa. В прокуратурі міста Вісбадена сподіваються, що Ірак видасть підозрюваного, але процедура може бути складною. "У нас немає досвіду, як Ірак поводить себе в таких ситуаціях", - зазначила речниця прокуратури. До того ж ФРН не має договору про видачу із Іраком. У прокуратурі додали, що процес над Алі Б. в Іраку через скоєний в Німеччині злочин є неможливим, оскільки підозрюваному загрожує смертна кара. 

На початку червня іракський біженець Алі Б., який проживав у Німеччині, разом з усією своєю родиною виїхав до Іраку. Вони спішно вилетіли з Дюссельдорфа до Стамбула, а звідти попрямували до іракського Ербіля. 

Їхні імена на квитках відрізнялися від тих, що стояли в документах про перебування в Німеччині. У родини також були так звані паспорти-перепустки арабською мовою з фотографіями, які видає посольство Іраку. В аеропорту, за даними слідства, звіряли їхні фотографії, але не імена, повідомляє агенція AFP.

14-річна Сюзанна Ф. зникла безвісти в німецькому Майнці у травні. Після двох тижнів пошуків поліція знайшла її тіло в сусідньому місті - Вісбадені - поблизу притулку для біженців, де мешкав Алі Б. із родиною. Дівчина була зґвалтована і вбита.

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Цифрова система міграційного відомства Німеччини надає можливість вільно "коригувати" документи. Безпекову діру виявили під час розслідування скандалу з наданням притулку, результати якого цитує газета Tagesspiegel. (01.06.2018)

Криза біженців наздогнала Анґелу Меркель. Канцлерка має пояснити, що вона знала про ганебне становище у Відомстві з питань міграції та біженців (BAMF). Найкраще - слідчій комісії, вважає Крістіан Тріппе. (04.06.2018)

Слідство спочатку виходило з того, що злочин скоїли двоє чоловіків: 35-річний громадянин Туреччини і Алі Б. За даними прокуратури, підозрюваний іракський біженець був відомий поліції, а жертва знала його брата. Агенція  AFP повідомляє, що за численні правопорушення Алі Б. мав був висланий із країни ще кілька місяців тому.

Поліція затримала чоловіка з Туреччини, але згодом повідомила, що проти нього немає серйозних доказів. Того ж дня відпустили. Вбивство дівчини стало резонансною справою у Німеччині, в яку з 2015 року приїхало близько мільйона біженців. Більшість із них прибули з Сирії, Іраку та Афганістану.

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