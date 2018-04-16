 Підозрюваного в терактах у Парижі Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

Підозрюваного в терактах у Парижі Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років

Головного підозрюваного в організації терактів у Парижі Салаха Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років ув'язнення за спробу вбивства поліцейських. Він та його спільник також мають сплати грошові штрафи.

Зображення Салаха Абдеслама до арешту (ліворуч) та під час суду

Зображення Салаха Абдеслама до арешту (ліворуч) та під час суду

Салаха Абдеслама, головного підозрюваного в організації терактів у Парижі в листопаді 2015 року, засудили в Бельгії до 20 років ув'язнення. Відповідне рішення у понеділок, 23 квітня, ухвалив суд у Брюсселі.

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У столиці Бельгії - надзвичайні заходи безпеки. Перед судом постав підозрюваний у скоєнні терактів у Парижі 2015 року та в Брюсселі 2016 року Салах Абдеслам. (05.02.2018)

Федеральна прокуратура Бельгії в рамках розслідування паризьких терактів пред'явила Ясину Атару обвинувачення у вбивствах і організації терористичної групи. (03.06.2017)

Вирок стосується стрілянини у бельгійській столиці у березні 2016 року - перед затриманням Абдеслама. Йому закидають спробу вбивства поліцейських, повідомляє агентство dpa. Тоді під час стрілянини були поранені троє правоохоронців.

Його спільника Соф'єна Аярі також засуджено до 20 років у цій справі, обоє повинні сплатити грошові штрафи. Абдесламу закидають приналежність до осередку "Ісламської держави", який скоїв криваві теракти в Парижі у листопаді 2015-го та в Брюсселі у березні 2016 року. У Парижі внаслідок нападів загинули 130 людей, а в бельгійській столиці - 32.

Сам Абдеслам перебуває в попередньому ув'язнененні у Франції. Він не був присутній під час оголошення вироку. Після терактів у Парижі він втік до Бельгії, де за кілька місяців його затримали під час спецоперації поліції. Абдеслама вважають єдиним із нападників у Парижі, хто залишився живий. До Франції його екстрадували в 2016 році.
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