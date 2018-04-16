Підозрюваного в терактах у Парижі Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років

Салаха Абдеслама, головного підозрюваного в організації терактів у Парижі в листопаді 2015 року, засудили в Бельгії до 20 років ув'язнення. Відповідне рішення у понеділок, 23 квітня, ухвалив суд у Брюсселі.

Вирок стосується стрілянини у бельгійській столиці у березні 2016 року - перед затриманням Абдеслама. Йому закидають спробу вбивства поліцейських, повідомляє агентство dpa. Тоді під час стрілянини були поранені троє правоохоронців.

Його спільника Соф'єна Аярі також засуджено до 20 років у цій справі, обоє повинні сплатити грошові штрафи. Абдесламу закидають приналежність до осередку "Ісламської держави", який скоїв криваві теракти в Парижі у листопаді 2015-го та в Брюсселі у березні 2016 року. У Парижі внаслідок нападів загинули 130 людей, а в бельгійській столиці - 32.

Сам Абдеслам перебуває в попередньому ув'язнененні у Франції. Він не був присутній під час оголошення вироку. Після терактів у Парижі він втік до Бельгії, де за кілька місяців його затримали під час спецоперації поліції. Абдеслама вважають єдиним із нападників у Парижі, хто залишився живий. До Франції його екстрадували в 2016 році.