Підозрюваних у побитті народного депутата Найєма не взяли під варту

Шевченківський районний суд Києва розглянув питання про запобіжний захід підозрюваним у побитті народного депутата України, екс-журналіста-розслідувальника Мустафи Найєма. На засіданні у середу, 2 травня, громадянину РФ Умолту Темербулатову, а також Ахмеду Саітову обрали нічний домашній арешт - з 23 до 6 години. Ще одному росіянину, Магомеду-Саліхові Арбуєвичу, призначили цілодобовий домашній арешт, пише брат нардепа Масі Найєм на сторінці у Facebook.

Крім того, Національна поліція в Києві оголосила у розшук Магомеда-Аміна Саїтова - четвертого з підозрюваних, зазначається на сайті МВС України. Повідомляється, що йому вдалося втекти до Баку. Трьох інших затримали одразу після інциденту. Їм інкримінують хуліганство.

Нагадаємо, 30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників атакувала народного депутата Найєма та нанесла йому тілесні ушкодження. Політик до цього часу залишається в лікарні, йому зробили операцію.

"Переді мною їхала машина, можливо, супроводу. Водій кілька разів намагався порушити правила дорожнього руху, "підрізати" мене. Я зупинився, підійшов поговорити з ним, потім викликав поліцію. Доки вона їхала, на місце приїхали ще кілька людей, що було далі - пам'ятаю не дуже добре, дістав сильний удар, і не один", - написав Наєйм у Facebook після побиття. Найєм наголошує, що під час конфлікту не називався народним депутатом. Розслідування обставин інциденту триває.