 Підозрюваним у вбивстві єврейки в Парижі висунуто обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2018
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Новини

Підозрюваним у вбивстві єврейки в Парижі висунуто обвинувачення

Підозрюваним у вбивстві 85-річної парижанки Мірей Кноль, яка свого часу врятувалася від Голокосту, висунули обвинувачення у вбивстві з антисемітських мотивів.

Опечатані поліцією двері квартири Мірель Кноль

Опечатані поліцією двері квартири Мірель Кноль

DW.COM

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Польські євреї скаржаться, що кількість погроз на їхню адресу збільшується, а у ЗМІ Польщі ведеться активна антисемітська пропаганда. Особливо проблематичним вони вважають ухвалення суперечливого закону про Голокост. (08.03.2018)

Під час візиту до Ізраїлю глава МЗС Німеччини Гайко Маас закликав протистояти усім формам антисемітизму. Політик назвав дружбу ФРН та Ізраїлю "великим подарунком". (25.03.2018)

 Двом підозрюваним у вбивстві з антисемітських мотивів 85-річної парижанки єврейського походження Мірей Кноль, якій під час Другої світової війни вдалося уникнути відправки до концентраційного табору Аушвіц, висунуто попередні обвинувачення. Про це у вівторок, 27 березня, повідомляє джерело інформагенції AP.

Кноль дістала велику кількість ножових поранень в п'ятницю, 23 березня. Квартиру пенсіонерки у 11-му районі Парижа було підпалено. У середу, 28 березня, Парижем пройде тихий марш у пам'ять про загиблу.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав убивство "жахливим злочином" та заявив у Twitter про "абсолютну відданість боротьбі з антисемітизмом". На злочин відреагували і за межами країни. Міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннетт різко засудив убивство Кноль та нагадав, що "посадовці Франції є відповідальними за безпеку своїх єврейських громадян". У свою чергу, в Єврокомісії також закликали посилити боротьбу з ненавистю до євреїв. Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс закликав видалити антисемітизм з Європи "раз і назавжди".

Цього місяця влада Франції презентувала програму боротьби з расизмом і антисемітизмом. Її основні пункти - запобігання злочинам на цьому підґрунті в школах та боротьба з відповідним контентом у соціальних мережах.
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