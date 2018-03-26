Підозрюваним у вбивстві єврейки в Парижі висунуто обвинувачення

Двом підозрюваним у вбивстві з антисемітських мотивів 85-річної парижанки єврейського походження Мірей Кноль, якій під час Другої світової війни вдалося уникнути відправки до концентраційного табору Аушвіц, висунуто попередні обвинувачення. Про це у вівторок, 27 березня, повідомляє джерело інформагенції AP.

Кноль дістала велику кількість ножових поранень в п'ятницю, 23 березня. Квартиру пенсіонерки у 11-му районі Парижа було підпалено. У середу, 28 березня, Парижем пройде тихий марш у пам'ять про загиблу.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав убивство "жахливим злочином" та заявив у Twitter про "абсолютну відданість боротьбі з антисемітизмом". На злочин відреагували і за межами країни. Міністр освіти Ізраїлю Нафталі Беннетт різко засудив убивство Кноль та нагадав, що "посадовці Франції є відповідальними за безпеку своїх єврейських громадян". У свою чергу, в Єврокомісії також закликали посилити боротьбу з ненавистю до євреїв. Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс закликав видалити антисемітизм з Європи "раз і назавжди".

Цього місяця влада Франції презентувала програму боротьби з расизмом і антисемітизмом. Її основні пункти - запобігання злочинам на цьому підґрунті в школах та боротьба з відповідним контентом у соціальних мережах.