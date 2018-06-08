 Підозрюваний Алі Б. зізнався у вбивстві німецької школярки - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Підозрюваний Алі Б. зізнався у вбивстві німецької школярки - ЗМІ

За даними ЗМІ, Алі Б. можуть доставити увечері 9 червня в Німеччину літаком з Іраку, де його нещодавно затримали за підозрою у вбивстві 14-річної Сюзанни з Майнца. Утім, підтвердження цієї інформації немає.

Поліція розслідує убивство школярки Сюзанни Ф.

Поліцейські у Вісбадені поблизу місця, де знайшли тіло вбитої дівчини, 7 червня

Іракський біженець Алі Б. зізнався у вбивстві 14-річної Сюзанни Ф., повідомив очільник поліції іракського міста Дахук Тарік Ахмед в ефірі курдсько-іракського телеканалу Rudaw увечері в п'ятницю, 8 червня. За його словами, Алі Б. розповів, що вбив дівчину внаслідок сварки. Представник поліції також зазначив, що поки невідомо, де судитимуть Алі Б., - в Німеччині або Іраку - пояснивши, що рішення залежить від курдської та німецької влади.

DW.COM

Туреччина призупинила виконання угоди про реадмісію біженців із Грецією, оскільки та відмовилася екстрадувати вісьмох турецьких солдатів на батьківщину. Останніх в Анкарі вважають причетними до путчу 2016 року. (07.06.2018)

Іракського біженця, якого у Німеччині підозрюють у вбивстві 14-річної дівчини, затримали на півночі Іраку. Разом із родиною він втік із ФРН минулого тижня. (08.06.2018)

Тим часом, за непідтвердженою поки що інформацією газет Wiesbadener Kurier і Allgemeiner Zeitung, підозрюваний прибуде літаком увечері 9 червня до Франкфурта-на-Майні, де буде взятий під варту німецькою поліцією.

Алі Б. затримали напередодні курдські органи безпеки за запитом Федеральної поліції Німеччини в Іраку, куди він разом з усією родиною втік з ФРН на початку червня.

14-річна Сюзанна Ф. зникла безвісти в німецькому Майнці у травні. Після двох тижнів пошуків поліція знайшла її тіло в сусідньому місті - Вісбадені - поблизу притулку для біженців, де мешкав Алі Б. із родиною. Дівчина була зґвалтована і вбита.

Слідство спочатку виходило з того, що злочин скоїли двоє чоловіків: 35-річний підозрюваний громадянин Туреччини і Алі Б. За даними прокуратури, підозрюваний іракський біженець був відомий поліції, а жертва знала його брата. Агенція AFP повідомляє, що Алі Б. мав бути висланий із країни ще кілька місяців тому.

Поліція затримала підозрюваного чоловіка з Туреччини, але згодом повідомила, що проти нього немає серйозних доказів, тому його відпустили. 

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Також за темою

Ermittlungen im Fall Susanna

Підозрюваного у вбивстві німецької дівчини затримали в Іраку 08.06.2018

Іракського біженця, якого у Німеччині підозрюють у вбивстві 14-річної дівчини, затримали на півночі Іраку. Разом із родиною він втік із ФРН минулого тижня.

Tatort der Vergewaltigung und Tötung der 19jährigen Freiburger Studentin Maria L.

У Німеччині біженцю висунули обвинувачення у вбивстві студентки 30.03.2017

Біженця у ФРН обвинувачують у тому, що в жовтні 2016 року він зґвалтував і вбив німецьку студентку. Через невизначеність віку підсудного його можуть засудити як неповнолітнього.

Gewaltverbrechen in Freiburg

Тонка межа: вбивство студентки у Німеччині, суперечка про біженців та роль ЗМІ 05.12.2016

У справі про резонансне вбивство студентки на півдні Німеччини затриманий підозрюваний - біженець з Афганістану. У ЗМІ та соціальних мережах спалахнула дискусія про висвітлення таких злочинів.

Докладно

Лариса Кольченко

Мати Олександра Кольченка: Він дуже сподівається на Україну

Мати Олександра Кольченка розповіла DW про стан свого сина після переривання голодування та зустріч з Петром Порошенком. 

Porsche Cayenne Diesel (Getty Images/S. Gallup)

Porsche святкує 70-й день народження

Porsche святкує черговий ювілей і б'є рекорди продажів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  