 Підготовка до зустрічі Трампа з Кімом: КНДР звільнила трьох громадян США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

Підготовка до зустрічі Трампа з Кімом: КНДР звільнила трьох громадян США

На тлі підготовки до зустрічі президента США з лідером КНДР Пхеньян звільнив трьох заарештованих американських гроамдян. Про це повідомив Дональд Трамп і додав, що дата і місце зустрічі з Кім Чен Ином вже домовлені.

Громадяни США, яких звільнила КНДР

Громадяни США, яких звільнила КНДР

На тлі підготовки до запланованої зустрічі президента США Дональда Трамта та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина Пхеньян звільнив трьох раніше заарештованих американських громадян. Про це на своїй сторінці в Twitter у середу, 9 травня, повідомив американський президент.

"Я радий поінформувати вас про те, що державний секретар Майк Помпео перебуває у польоті і повертається з Північної Кореї разом з трьома чудовими джентльменами", - написав Трамп. При цьому він додав, що чоловіки, схоже, перебувають у доброму здоров'ї. Президент США також зазначив, що планує сам зустріти їх після прибуття на батьківщину.

Ідеться про трьох громадян США, одного з яких два роки тому засудили до 10 років ув'язнення за звинувачення у спробі перевороту. Двох інших затримали рік тому в КНДР і звинуватили у ворожих діях.

У звільненні американських громадян деякі експерти вбачають жест доброї волі з боку Пхеньяна незадовго до запланованої зустрічі Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, зазначає агенція dpa. Крім того, Трамп у своєму повідомленні додав, що час і місце зустрічі з Кім Чен Ином вже узгоджені.

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Нагадаємо, що в березні 2018 року Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином. На початку квітня Помпео, який на той момент обіймав посаду глави ЦРУ, провів таємну зустріч з лідером КНДР.

Пізніше американський президент повідомив, що переговори на вищому рівні відбудуться в "травні або на початку червня". У свою чергу, влада КНДР вперше висловила готовність обговорити з США створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зустріч Трампа та Кіма може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї. У середу, 9 травня, Майк Помпео перебував у КНДР, де узгоджував деталі майбутньої зустрічі Трампа з Кімом.
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