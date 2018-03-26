 ″Північний потік-2″: чи чекати екологічної катастрофи? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.03.2018
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Політика й суспільство

"Північний потік-2": чи чекати екологічної катастрофи? (відео)

Німеччина видала останній дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Проект зашкодить не тільки енергетичній незалежності України, але й довкіллю Балтійського моря.

Газопровід Північний потік-2 проляже по дну Балтійського моря й доправлятиме газ з Росії до Німеччини

Газопровід "Північний потік-2" проляже по дну Балтійського моря й доправлятиме газ з Росії до Німеччини

Німецькі екологи побоюються, що морське середовище цього регіону під загрозою через будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Німецьке екологічне об'єднання Nabu вказує на те, що в територіальних водах Німеччини трубопровід повністю проходитиме через морські природоохоронні зони.

 

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"Північний потік-2": "Газпром" перекроює енергетичну карту Європи

Поки в ЄС не можуть порозумітися щодо розподілу біженців, у тіні цієї кризи назріває нова суперечка - газова. Ініційована Москвою розбудова газогону Nord Stream несе чималі ризики, застерігають експерти. (14.09.2015)  

Жертва потоку. Що буде з українською ГТС після "Північного потоку-2"

Початок роботи "Північного потоку-2" завдасть мільярдних збитків українській економіці та зміцнить роль "Газпрому" у Європі. Шансів на блокування будівництва майже немає, кажуть експерти. (15.02.2018)  

Коментар: Відмова від "Північного потоку-2" - страховка від "Новоросії-2"

У заклику німецьких депутатів відмовитися від газопроводу з Росії до ФРН багато говориться про солідарність в ЄС і занадто мало про головний геополітичний ризик проекту, вважає оглядач DW Андрій Гурков. (21.02.2018)  

Німці у великому російському бізнесі (відео)

Колишній кацлер Німеччини Ґергард Шредер не єдиний, хто обіймає високу посаду в російському бізнесі. Є й інші колишні німецькі політики та топ-менеджери, які очолюють великі російські компанії. Хто вони - в добірці DW. (28.09.2017)  

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У Німеччині видали остаточний дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Екологи шоковані: труба може завдати невиправної шкоди Балтійському морю.

Nord Stream 2 - Insel Rügen

У Німеччині дозволили будівництво "Північного потоку-2" 27.03.2018

У Німеччині тепер видано дозвіл на будівництво газогону "Північний потік-2" на всій німецькій ділянці Балтійського моря. У Nord Stream 2 раді цьому рішенню.

Erdgas - Rohre für Nord Stream 2

Німецькі екологи оскаржили будівництво "Північного потоку-2" в суді 03.03.2018

Німецьке екологічне об'єднання Nabu хоче домогтися в суді скасування дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" в територіальних водах ФРН. У Nord Stream 2 заявили, що позов не перешкоджає реалізації проекту.

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