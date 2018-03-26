"Північний потік-2": чи чекати екологічної катастрофи? (відео)

Німеччина видала останній дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Проект зашкодить не тільки енергетичній незалежності України, але й довкіллю Балтійського моря.
Газопровід "Північний потік-2" проляже по дну Балтійського моря й доправлятиме газ з Росії до Німеччини
Німецькі екологи побоюються, що морське середовище цього регіону під загрозою через будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Німецьке екологічне об'єднання Nabu вказує на те, що в територіальних водах Німеччини трубопровід повністю проходитиме через морські природоохоронні зони.
Поки в ЄС не можуть порозумітися щодо розподілу біженців, у тіні цієї кризи назріває нова суперечка - газова. Ініційована Москвою розбудова газогону Nord Stream несе чималі ризики, застерігають експерти. (14.09.2015)
Початок роботи "Північного потоку-2" завдасть мільярдних збитків українській економіці та зміцнить роль "Газпрому" у Європі. Шансів на блокування будівництва майже немає, кажуть експерти. (15.02.2018)
У заклику німецьких депутатів відмовитися від газопроводу з Росії до ФРН багато говориться про солідарність в ЄС і занадто мало про головний геополітичний ризик проекту, вважає оглядач DW Андрій Гурков. (21.02.2018)