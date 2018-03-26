"Північний потік-2": чи чекати екологічної катастрофи? (відео)

Коментар: Відмова від "Північного потоку-2" - страховка від "Новоросії-2"

У заклику німецьких депутатів відмовитися від газопроводу з Росії до ФРН багато говориться про солідарність в ЄС і занадто мало про головний геополітичний ризик проекту, вважає оглядач DW Андрій Гурков. (21.02.2018)