"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вилітає з Берліна до Вашингтона у четвер, 26 квітня. Запланований час у дорозі - 9 годин. У п'ятницю об 11:35 - вже за вашингтонським часом - її зустріне на ґанку Білого дому американський президент Дональд Трамп. Відтак Меркель розпишеться у книзі почесних гостей. Жодної урочистої церемонії або святкового бенкету, як під час недавнього приїзду до Білого дому президента Франції Еммануеля Макрона, на честь Меркель не передбачається. На відміну від французького, її візит не державний, а суто робочий.

20 хвилин на переговори з Трампом віч-на-віч, півтори години на обід у розширеному складі, півгодини на прес-конференцію, а о 14:05 - уже повертатися. Брифінг, на якому радники керівниці уряду Німеччини розповідали про цілі візиту Меркель до США, тривав чи не довше, ніж час, відведений на її переговори у Білому домі.

Берлін готується до торговельної війни

Про конфлікти на світовій арені - Сирія, Північна Корея, угода про ядерну програму Ірану, Донбас - мова, напевно, теж зайде. Але головне на порядку денному канцлерки - це проблеми у трансатлантичній торгівлі та можливі негативні наслідки нових американських санкцій проти Росії для німецьких фірм, що мають комерційні зв'язки з російськими партнерами.

У Берліні більше не сподіваються, що чинний до 1 травня для Євросоюзу мораторій на введені Трампом штрафні мита на сталь і алюміній буде подовжено. Тому радники канцлерки уже готують аргументацію для подальших торгово-економічних переговорів зі США.

Так, визнають вони, у торгівлі між Німеччиною і США існує дисбаланс. Американський дефіцит становить приблизно 50 мільярдів євро при загальному обсязі двосторонньої торгівлі у 170 мільярдів. Сума прямих німецьких інвестицій у США є також значно вищою, ніж американських у Німеччину - 270 мільярдів проти 112 мільярдів.

Чому в США люблять німецькі машини?

Уряд Німеччини, однак, не в силах вплинути на причини такого стану справ, кажуть у відомстві федеральної канцлерки. Це, мовляв, валютний курс, демографія, ціни на нафту, якість товарів. Адже ніхто не змушує американців купувати саме німецькі автомобілі. "Їх купують в США не з примусу, а тому що вони хороші", - каже чільний консультант канцлерки.

Закиди Трампа в тому, що мита на імпорт легкових авто у ЄС є вищими, ніж в США (10 відсотків у ЄС і 3 відсотки в США) у Берліні теж вважають несправедливими.

Американці люблять німецькі авто

У відомстві федеральної канцлерки підрахували, що якщо враховувати не тільки легкові автомобілі, а й, наприклад, вантажівки, пікапи і позашляховики, на які у США припадає третина ринку, то співвідношення мит виглядає вже зовсім інакше - 4,3 відсотка у ЄС проти 3,1 відсотка у США. А за промисловими товарами у цілому американські мита навіть вищі за європейські - 1,6 відсотка проти 1,4.

Новий проект "Газпрому" під загрозою

Друга важлива для Берліна тема візиту Меркель до Вашингтона - "Північний потік-2". Причому, якщо судити за тим, скільки уваги радники канцлерки приділили їй на брифінгу, над реалізацією цього проекту, у який вже вклали багато мільярдів євро "Газпром" і його європейські комерційні партнери, нависла цілком реальна загроза. Якщо "Газпром" опиниться у американському списку санкцій, то на планах подвоєння потужності Північноєвропейського газопроводу дном Балтійського моря можна буде поставити хрест.

Меркель, дали зрозуміти її радники, спробує переконати американського президента в тому, що залежність Німеччини від російського газу взагалі не настільки велика, як думають у Вашингтоні, і жодної можливості шантажувати Берлін загрозою перекрити вентиль у Кремля немає. "Частка російських газових молекул у загальному споживанні цього палива в Німеччині не 60 відсотків, як хтось запевняє, а тільки 37", - казали на брифінгу журналістам.

37 відсотків - теж немало, а з "Північним потоком-2" стане ще більше. Але навіть якщо Росія припинить поставки, доводили експерти з відомства федеральної канцлерки, жодної катастрофи не буде. Вже наявні на світовому ринку надлишки скрапленого природного газу (СПГ) та недовантажені потужності прийомних терміналів у Європі дозволять легко замінити весь обсяг російського трубопровідного газу, що іде до Німеччини. Щоправда, визнають у Берліні, ціни на СПГ на третину вищі, але ж є ще газ із Норвегії, буде з Азербайджану, освоюються родовища у Середземномор'ї.

Політичний вимір газу

Це помітна зміна в аргументації. Так раніше у Берліні не говорили, не допускали думки, що Москва може спробувати використовувати газ як політичний важіль впливу. Тут завжди вказували на надійність поставок російського газу, що не переривалися навіть у найморозніші дні "холодної війни". Тепер і в уряді Німеччини заговорили про політичний вимір газового питання.

Про це Анґела Меркель заявила ще після переговорів з президентом України Петром Порошенком у Берліні 10 квітня. Причому Берлін тепер не просто наполягає на збереженні українського транзиту, але і вказує на ті два мільярди доларів, які в обмін на прокачку російського газу в Європу отримує Київ.

Під час зустрічі Порошенко і Меркель, квітень 2018, Берлін

На схожому рівні, як каже чільний посадовець із відомства канцлерки, українська виручка повинна залишатися і надалі - коли на зміну транзитній угоді, термін якої спливає наприкінці 2019 року, прийде нова, і про яку "Газпром" вже веде попередні консультації з "Нафтогазом". Берлін же, зі свого боку, готовий сприяти модернізації української газотранспортної системи (ГТС), якщо Україна створить, нарешті, ринкові умови для іноземних інвесторів, тобто дозволить їм ставати її співвласниками.

Не усі санкції однакові

Окремий пункт у списку тем канцлерки на переговорах з Трампом - нові американські санкції, запроваджені на початку квітня проти деяких російських посадовців, олігархів і їхніх компаній. "Наразі ці санкції не позначилися на нашій економіці, - кажуть радники канцлерки, - але потенційно можуть виявитися навіть дуже болючими, оскільки через цих олігархів і їхні підприємства німецькі фірми тісно пов'язані з російською економікою".

Усе залежить від того, наскільки екстериторіальною буде дія цих санкцій, чи підпадуть під них і німецькі партнери російських концернів. Меркель, повідомили її радники на брифінгу, радітиме, якщо американський президент зробить виняток для фірм Німеччини.

Роз'яснюючи загальну позицію уряду щодо санкцій проти РФ, чиновники з відомства федеральної канцлерки говорять про те, що санкції бувають різні. Ті санкції, які свого часу запровадив ЄС, були, мовляв, "безпосередньою реакцією на анексію Криму і російську агресію на сході України". Нові ж американські санкції, з точки зору Берліна, не мають жодного відношення до конфлікту в Україні, не є відповіддю на якусь конкретну дію Росії, а слугують вираженням загальної політичної лінії США щодо Росії. "Якщо врахувати невизначеність ефекту цих санкцій і ту обставину, що під їхню дію потраплять компанії, що не мають жодного відношення до тієї чи іншої поведінки Росії, то це означає перехід певної межі, що вельми проблематично з нашої точки зору, - заявив чільний посадовець із відомства канцлерки. - У такому разі під питанням опиниться і весь сенс санкцій як заходу регламентації поведінки".