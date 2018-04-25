 ″Північний потік-2″ - одна з тем візиту Меркель до Трампа | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.04.2018
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Економіка

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах канцлерки ФРН у Вашингтоні ітиметься про загрозу торгової війни між США і ЄС, німецькі авто, а також плани "Газпрому" і американські санкції проти російських олігархів.

Меркель перед початком візиту до США

Меркель перед початком візиту до США (Архівне фото)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вилітає з Берліна до Вашингтона у четвер, 26 квітня. Запланований час у дорозі - 9 годин. У п'ятницю об 11:35 - вже за вашингтонським часом - її зустріне на ґанку Білого дому американський президент Дональд Трамп. Відтак Меркель розпишеться у книзі почесних гостей. Жодної урочистої церемонії або святкового бенкету, як під час недавнього приїзду до Білого дому президента Франції Еммануеля Макрона, на честь Меркель не передбачається. На відміну від французького, її візит не державний, а суто робочий.

20 хвилин на переговори з Трампом віч-на-віч, півтори години на обід у розширеному складі, півгодини на прес-конференцію, а о 14:05 - уже повертатися. Брифінг, на якому радники керівниці уряду Німеччини розповідали про цілі візиту Меркель до США, тривав чи не довше, ніж час, відведений на її переговори у Білому домі.

Берлін готується до торговельної війни

Про конфлікти на світовій арені - Сирія, Північна Корея, угода про ядерну програму Ірану, Донбас - мова, напевно, теж зайде. Але головне на порядку денному канцлерки - це проблеми у трансатлантичній торгівлі та можливі негативні наслідки нових американських санкцій проти Росії для німецьких фірм, що мають комерційні зв'язки з російськими партнерами.
У Берліні більше не сподіваються, що чинний до 1 травня для Євросоюзу мораторій на введені Трампом штрафні мита на сталь і алюміній буде подовжено. Тому радники канцлерки уже готують аргументацію для подальших торгово-економічних переговорів зі США.

Так, визнають вони, у торгівлі між Німеччиною і США існує дисбаланс. Американський дефіцит становить приблизно 50 мільярдів євро при загальному обсязі двосторонньої торгівлі у 170 мільярдів. Сума прямих німецьких інвестицій у США є також значно вищою, ніж американських у Німеччину - 270 мільярдів проти 112 мільярдів.

Чому в США люблять німецькі машини?

Уряд Німеччини, однак, не в силах вплинути на причини такого стану справ, кажуть у відомстві федеральної канцлерки. Це, мовляв, валютний курс, демографія, ціни на нафту, якість товарів. Адже ніхто не змушує американців купувати саме німецькі автомобілі. "Їх купують в США не з примусу, а тому що вони хороші", - каже чільний консультант канцлерки.
Закиди Трампа в тому, що мита на імпорт легкових авто у ЄС є вищими, ніж в США (10 відсотків у ЄС і 3 відсотки в США) у Берліні теж вважають несправедливими.

Американці люблять німецькі авто

Американці люблять німецькі авто

У відомстві федеральної канцлерки підрахували, що якщо враховувати не тільки легкові автомобілі, а й, наприклад, вантажівки, пікапи і позашляховики, на які у США припадає третина ринку, то співвідношення мит виглядає вже зовсім інакше - 4,3 відсотка у ЄС проти 3,1 відсотка у США. А за промисловими товарами у цілому американські мита навіть вищі за європейські - 1,6 відсотка проти 1,4.

Новий проект "Газпрому" під загрозою

Друга важлива для Берліна тема візиту Меркель до Вашингтона - "Північний потік-2". Причому, якщо судити за тим, скільки уваги радники канцлерки приділили їй на брифінгу, над реалізацією цього проекту, у який вже вклали багато мільярдів євро "Газпром" і його європейські комерційні партнери, нависла цілком реальна загроза. Якщо "Газпром" опиниться у американському списку санкцій, то на планах подвоєння потужності Північноєвропейського газопроводу дном Балтійського моря можна буде поставити хрест. 

DW.COM

"Північний потік-2" наштовхується на дедалі більший політичний опір. Проте, у разі реалізації проекту транзит газу з Росії до Європи через Україну, вочевидь, триватиме і після 2019 року. (20.04.2018)

Європейський Союз подав до Світової організації торгівлі скаргу через спецмита, накладені Сполученими Штатами Америки на імпорт сталі і алюмінію. (17.04.2018)

Меркель, дали зрозуміти її радники, спробує переконати американського президента в тому, що залежність Німеччини від російського газу взагалі не настільки велика, як думають у Вашингтоні, і жодної можливості шантажувати Берлін загрозою перекрити вентиль у Кремля немає. "Частка російських газових молекул у загальному споживанні цього палива в Німеччині не 60 відсотків, як хтось запевняє, а тільки 37", - казали на брифінгу журналістам.

37 відсотків - теж немало, а з "Північним потоком-2" стане ще більше. Але навіть якщо Росія припинить поставки, доводили експерти з відомства федеральної канцлерки, жодної катастрофи не буде. Вже наявні на світовому ринку надлишки скрапленого природного газу (СПГ) та недовантажені потужності прийомних терміналів у Європі дозволять легко замінити весь обсяг російського трубопровідного газу, що іде до Німеччини. Щоправда, визнають у Берліні, ціни на СПГ на третину вищі, але ж є ще газ із Норвегії, буде з Азербайджану, освоюються родовища у Середземномор'ї.

Політичний вимір газу

Це помітна зміна в аргументації. Так раніше у Берліні не говорили, не допускали думки, що Москва може спробувати використовувати газ як політичний важіль впливу. Тут завжди вказували на надійність поставок російського газу, що не переривалися навіть у найморозніші дні "холодної війни". Тепер і в уряді Німеччини заговорили про політичний вимір газового питання.

Про це Анґела Меркель заявила ще після переговорів з президентом України Петром Порошенком у Берліні 10 квітня. Причому Берлін тепер не просто наполягає на збереженні українського транзиту, але і вказує на ті два мільярди доларів, які в обмін на прокачку російського газу в Європу отримує Київ.

Під час зустрічі Порошенко і Меркель

Під час зустрічі Порошенко і Меркель, квітень 2018, Берлін

На схожому рівні, як каже чільний посадовець із відомства канцлерки, українська виручка повинна залишатися і надалі - коли на зміну транзитній угоді, термін якої спливає наприкінці 2019 року, прийде нова, і про яку "Газпром" вже веде попередні консультації з "Нафтогазом". Берлін же, зі свого боку, готовий сприяти модернізації української газотранспортної системи (ГТС), якщо Україна створить, нарешті, ринкові умови для іноземних інвесторів, тобто дозволить їм ставати її співвласниками.

Не усі санкції однакові

Окремий пункт у списку тем канцлерки на переговорах з Трампом - нові американські санкції, запроваджені на початку квітня проти деяких російських посадовців, олігархів і їхніх компаній. "Наразі ці санкції не позначилися на нашій економіці, - кажуть радники канцлерки, - але потенційно можуть виявитися навіть дуже болючими, оскільки через цих олігархів і їхні підприємства німецькі фірми тісно пов'язані з російською економікою". 

Усе залежить від того, наскільки екстериторіальною буде дія цих санкцій, чи підпадуть під них і німецькі партнери російських концернів. Меркель, повідомили її радники на брифінгу, радітиме, якщо американський президент зробить виняток для фірм Німеччини.

Роз'яснюючи загальну позицію уряду щодо санкцій проти РФ, чиновники з відомства федеральної канцлерки говорять про те, що санкції бувають різні. Ті санкції, які свого часу запровадив ЄС, були, мовляв, "безпосередньою реакцією на анексію Криму і російську агресію на сході України". Нові ж американські санкції, з точки зору Берліна, не мають жодного відношення до конфлікту в Україні, не є відповіддю на якусь конкретну дію Росії, а слугують вираженням загальної політичної лінії США щодо Росії. "Якщо врахувати невизначеність ефекту цих санкцій і ту обставину, що під їхню дію потраплять компанії, що не мають жодного відношення до тієї чи іншої поведінки Росії, то це означає перехід певної межі, що вельми проблематично з нашої точки зору, - заявив чільний посадовець із відомства канцлерки. - У такому разі під питанням опиниться і весь сенс санкцій як заходу регламентації поведінки".

  • Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Сексистські нападки на Статую Свободи

    Ця карикатура гамбурзького художника Леннарта Ґебеля за короткий час облетіла увесь світ. Одна з компаній Лос-Анджелеса навіть вирішила друкувати його малюнок на футболках. Художник успіхом задоволений, він переконаний - невдовзі Трамп знову щось утне і дасть новий мотив для творчості.

  • Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає комікам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Мексика будує стіну для Трампа

    Реагуючи на наміри Трампа побудувати стіну між Мексикою і США, художник Артуро Кемхс ініціював виставку у Музеї карикатури в Мехіко. Свої малюнки надали сотні його колег. Комічний образ Трампа дає художникам чимало приводів для творчості, каже Кемхс.

  • Виставка Tрамп: Стіна карикатур, що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Ось це - стіна, сеньйоре Трамп!

    Виставка "Tрамп: Стіна карикатур", що відкрилася у жовтні, показала ставлення мексиканців до майбутнього президента США. І не лише їхнє: до заходу долучилися також і європейські художники. В багатьох роботах - прихована нацистська символіка. Через неабияку популярність виставку подовжили до кінця року, потім експозицію продемонструють в інших країнах, зокрема, і в США.

  • Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар, - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської Альтернативи для Німеччини. Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Лаґерфельд про Трампа

    "Навіть у політиці він дивиться на жінок, як торговець кіньми на свій товар", - це Карл Лаґерфельд написав про майбутнього президента США. Темна фігурка у центрі малюнка - лідерка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Кажуть, що Фрауке Петрі від душі сміялась, побачивши цю карикатуру. Але перемозі Трампа вона, напевно, справді зраділа, адже він симпатизує політсилі, яку очолює Петрі.

  • Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з ферми з вирощування перук для Трампа у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і Борту номер один, як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Легендарна зачіска

    Зачіска майбутнього президента США вже спровокувала чимало жартів. Кілька місяців тому мережу сколихнули світлини і відео з "ферми з вирощування перук для Трампа" у Норвегії. Насправді ж, це була звичайна трава. Зачіска Трампа непогано личить і "Борту номер один", як це собі уявляє карикатурист Марк Найт. Якщо добряче попрацювати над підписом, малюнок може стати справжнім хітом.

  • Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами Я обіцяю зберегти християнський спадок Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Жодних релігійних бар’єрів

    Художник Гадо - один з навідоміших карикатуристів Африки. На прохання DW він поділився своїм враженням про вибори президента США, намалювавши карикатуру. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп досить жорстко висловлювався про мусульман і обіцяв захистити християн. Зі словами "Я обіцяю зберегти християнський спадок" Трамп прибиває мусульманина гвіздками до хреста.

  • Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче, - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Думки про втечу: африканці залишають США

    "Зважаючи на ненависть Дональда Трампа до темношкірих, ми залишимо країну. Хай робить із цим, що хоче", - сказано у підписі до карикатури. Її автор - Aбдулкареем Баба Aміну - авторитетний культурний критик, журналіст та художник з Нігерії.

  • Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Статуя Свободи хоче до Канади

    Перелякана Статуя Свободи стукає в двері сусідньої Канади. Канадський карикатурист Ygreck зобразив цей символ Америки на багатьох малюнках. Більше карикатур можна побачити на його акаунті у Twitter.

  • Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що Будь-хто може стати президентом, змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    "Будь-хто може стати президентом"

    Художник Lectrr родом з Бельгії - батьківщини коміксів - намалював чимало різноманітних карикатур про Трампа. Ця, наприклад, показує, як за вісім років ідея того, що "Будь-хто може стати президентом", змінилася з причини для радості на привід для розпачу.

  • Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети El Pais Aндреа Ріцці написав: Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Агресивні графіті

    Це зображення Трампа з’явилося на одній зі стін Барселони влітку 2016-го. Як і в багатьох інших країнах, в Іспанії також були шоковані неочікуваним успіхом республіканця на виборах. Колумніст газети "El Pais" Aндреа Ріцці написав: "Після блискавичного зльоту нью-йоркського магната у половини планети відібрало мову".

  • Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. Портрет з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

    Купа лайна

    Купа лайна, навколо якої літають мухи - таким побачив кандидата на посаду президента США Дональда Трампа до його номінації вуличний художник Hanksy. "Портрет" з’явився у серпні 2015 року на одній зі стін відомої торгівельної вулиці Орчард стріт у Нью-Йорку.

    Автор: Сільке Вюнш, Ольга Войтович


DW.COM

Трамп у карикатурах - сміх крізь сльози

Дональд Трамп протягом передвиборної кампанії дав художникам чимало приводів для творчості. Найпопулярніші карикатури - у добірці DW.  (16.11.2016)  

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Меркель перед початком візиту до США

"Північний потік-2" - одна з тем візиту Меркель до Трампа

На переговорах у Вашингтоні ітиметься також і про антиросійські санкції. 

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