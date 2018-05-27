 Північна та Південна Кореї поновили дипломатичні переговори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

Північна та Південна Кореї поновили дипломатичні переговори

КНДР та Південна Корея роблять нові кроки до зближення. Обговорюється, зокрема, навіть з'єднання двох розділених країн залізницею та автошляхами.

Демілітаризована зона між Кореями, вересень 2015 року

Демілітаризована зона між Кореями, вересень 2015 року

Сеул та Пхеньян у п'ятницю, 1 червня, продовжили переговори на високому рівні щодо покращення двосторонніх відносин. "Ми обговоримо шляхи раціональної та безперешкодної імплементації домовленостей двох лідерів", - заявив перед зустріччю південнокорейський міністр з питань об'єднання Чо Мьон Гун, якого цитує агенція новин AFP.

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Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовилися частіше зустрічатися - наступні переговори відбудуться вже 1 червня. Крім того, північнокорейський лідер заявив про "твердий намір" зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. (27.05.2018)

Попри рішення президента США Дональда Трампа скасувати зустріч з Кім Чен Ином, Північна Корея відкрита для переговорів "в будь-який час і в будь-якому форматі", наголошують у Пхеньяні. (25.05.2018)

Сторони також обговорили можливе об'єднання двох країн залізницею та автошляхами, як і спільну участь корейської збірної на Азійських іграх в індонезійських містах Джакарта та Палембанг цього літа. Обговорювалася також можливість організації спільної офіційної структури для зв'язків у прикордонному північнокорейському Кесоні, додає АР. Крім того, ішлося про підготовку можливої зустрічі лідерів США та Північної Кореї Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

Останні місяці спостерігається відлига у відносинах двох Корей, а також між КНДР та США - після років взаємних погроз та випробувань Пхеньяном балістичної зброї попри санкції Радбезу ООН. Утім, оптимізм у травні дещо захмарився черговим конфліктом: КНДР обурилася військовими маневрами Сполучених Штатів та Південної Кореї. 

Трамп на тлі цього заявив, що його зустріч із Кімом, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". Пхеньян натомість зазначив, що зберігає готовність до діалогу. 1 червня держсекретар США Майк Помпео, який іще напередодні проводив Нью-Йорку переговори з високопоставленою делегацією КНДР, повідомив, що наближений помічник Кіма здійснить унікальний візит до Вашингтона, щоб передати листа від Кіма Трампу. Він також заявив про "прогрес" у діалозі щодо перемовин стосовно ядерного роззброєння, Пхеньян також підтвердив відданість цьому курсові.

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