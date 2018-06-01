Північна Корея перетрусила вище військове керівництво

Керівництво КНДР провело кадрові зміни на трьох важливих посадах в армії. Про це повідомили в понеділок, 4 червня, у Південній Кореї з посиланням на військову розвідку. Кадрові ротації в Пхеньяні підтвердили і в США, де готуються до зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа в Сінгапурі, яка запланована на 12 червня.

За даними агенції Yonhap, нові керівники прийшли до генерального політичного бюро (ГПБ) армії, генерального штабу та міністерства оборони. У Південній Кореї пообіцяли стежити за розвитком подій у північного сусіда, зазначає інформагентство AFP. За оцінками аналітиків, ідеться про оновлення кадрів на молодші: приміром, новий 63-річний очільник ГПБ на 21 рік молодший за попередника. "Це вказує на дві речі: консолідацію влади Кім Чен Ина як єдиного лідера КНДР та укріплення зв'язків між армією та партією задля економічного розвитку", - зазначив Ян Муджин, професор Університету дослідження Північної Кореї в Сеулі, цитує агенція Reuters.

В останні місяці спостерігається відлига у відносинах двох Корей, а також між КНДР та США - після років взаємних погроз та випробувань Пхеньяном балістичної зброї попри санкції Радбезу ООН. Утім, оптимізм у травні був дещо затьмарений черговим конфліктом: КНДР обурилася військовими маневрами Сполучених Штатів та Південної Кореї. Після тимчасового скасування саміту Дональдом Трампом Пхеньян та Вашингтон поновили підготовку до зустрічі своїх лідерів.