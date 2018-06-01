Північна Корея перетрусила вище військове керівництво

Керівництво КНДР провело кадрові зміни на трьох важливих посадах в армії. Про це повідомили в понеділок, 4 червня, у Південній Кореї з посиланням на військову розвідку. Кадрові ротації в Пхеньяні підтвердили і в США, де готуються до зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа в Сінгапурі, яка запланована на 12 червня.
За даними агенції Yonhap, нові керівники прийшли до генерального політичного бюро (ГПБ) армії, генерального штабу та міністерства оборони. У Південній Кореї пообіцяли стежити за розвитком подій у північного сусіда, зазначає інформагентство AFP. За оцінками аналітиків, ідеться про оновлення кадрів на молодші: приміром, новий 63-річний очільник ГПБ на 21 рік молодший за попередника. "Це вказує на дві речі: консолідацію влади Кім Чен Ина як єдиного лідера КНДР та укріплення зв'язків між армією та партією задля економічного розвитку", - зазначив Ян Муджин, професор Університету дослідження Північної Кореї в Сеулі, цитує агенція Reuters.
В останні місяці спостерігається відлига у відносинах двох Корей, а також між КНДР та США - після років взаємних погроз та випробувань Пхеньяном балістичної зброї попри санкції Радбезу ООН. Утім, оптимізм у травні був дещо затьмарений черговим конфліктом: КНДР обурилася військовими маневрами Сполучених Штатів та Південної Кореї. Після тимчасового скасування саміту Дональдом Трампом Пхеньян та Вашингтон поновили підготовку до зустрічі своїх лідерів.
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Міст до Північної Кореї
Міст у нікуди
Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".
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Міст до Північної Кореї
Туристична принада
"Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.
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Міст до Північної Кореї
Погляд через річку
Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.
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Міст до Північної Кореї
Іще один погляд зі "Зламаного мосту"
"Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.
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Міст до Північної Кореї
КНДР у телескоп
Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.
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Міст до Північної Кореї
Сувеніри з кордону
На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.
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Міст до Північної Кореї
Делікатеси з голодної країни
У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.
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Міст до Північної Кореї
Прохолодні відносини
Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.
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Міст до Північної Кореї
Економічного процвітання немає
Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.
Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович