 Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин (архівне фото)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про припинення його країною випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Про це керівник КНДР заявив у Пхеньяні в суботу, 21 квітня. За словами Кім Чен Ина, Пхеньян зосередиться в подальшому на економічному зростанні.

Досягнутий своєю країною раніше прорив у ракетобудуванні та ядерних технологіях північнокорейський лідер назвав "великою перемогою", цитує інформагенція dpa. Через попередні досягнення майбутні ядерні та ракетні випробування стають непотрібними, виснував Кім Чен Ин.

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Влада Північної Кореї готова обговорити з Вашинготоном створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Зістріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися у травні. (09.04.2018)

Лідер Південної Кореї Мун Чже Ін каже, що КНДР не висуває жодних умов для ядерної розрядки. Сеул сподівається на мир з Пхеньяном. (19.04.2018)

За даними північнокорейських державних ЗМІ, планується цілковито закрити ядерний полігон, на якому з 2006 року було проведено всі шість ядерних випробувань. Утім, досі лишається відкритим питання, чи збирається КНДР згортати наявні ядерні та ракетні програми як такі, не кажучи вже про готовність до відмови від уже виготовлених ракет та ядерних зарядів.

Трамп привітав "прогрес"

Оголошену відмову КНДР від ядерних випробувань вже встигли привітати Сполучені Штати Америки, Китай, Японія та Південна Корея. Президент США Дональд Трамп назвав заяву Кім Чен Ина "прогресом", написавши про це в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, на наступний тиждень запланована зустріч Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Нещодавно також стало відомо про таємну зустріч Майка Помпео, якого Дональд Трамп номінував на посаду держсекретаря США, та Кім Чен Ина. Остання зустріч на високому рівні між представниками США та КНДР відбулася у 2000 році. Тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт провела переговори у Пхеньяні з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Зустріч Помпео з Кім Чен Ином відбулася на тлі підготовки до травневої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським лідером. Ця зустріч може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї. Торік лідери двох держав обмінялися багатьма взаємними погрозами війни, образами та кепкуваннями на тлі ракетних випробувань Пхеньяна. Це породило у світі побоювання, що конфлікт може перерости у військове протистояння.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

КНДР має одну з найчисельніших армій в світі. При цьому Пхеньян продовжує нарощувати її міць, розвиваючи ракетно-ядерну програму. (22.08.2017)  

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