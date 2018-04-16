Північна Корея оголосила про відмову від ядерних випробувань

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про припинення його країною випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Про це керівник КНДР заявив у Пхеньяні в суботу, 21 квітня. За словами Кім Чен Ина, Пхеньян зосередиться в подальшому на економічному зростанні.

Досягнутий своєю країною раніше прорив у ракетобудуванні та ядерних технологіях північнокорейський лідер назвав "великою перемогою", цитує інформагенція dpa. Через попередні досягнення майбутні ядерні та ракетні випробування стають непотрібними, виснував Кім Чен Ин.

За даними північнокорейських державних ЗМІ, планується цілковито закрити ядерний полігон, на якому з 2006 року було проведено всі шість ядерних випробувань. Утім, досі лишається відкритим питання, чи збирається КНДР згортати наявні ядерні та ракетні програми як такі, не кажучи вже про готовність до відмови від уже виготовлених ракет та ядерних зарядів.

Трамп привітав "прогрес"

Оголошену відмову КНДР від ядерних випробувань вже встигли привітати Сполучені Штати Америки, Китай, Японія та Південна Корея. Президент США Дональд Трамп назвав заяву Кім Чен Ина "прогресом", написавши про це в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, на наступний тиждень запланована зустріч Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Нещодавно також стало відомо про таємну зустріч Майка Помпео, якого Дональд Трамп номінував на посаду держсекретаря США, та Кім Чен Ина. Остання зустріч на високому рівні між представниками США та КНДР відбулася у 2000 році. Тодішня держсекретарка США Мадлен Олбрайт провела переговори у Пхеньяні з Кім Чен Іром, батьком Кім Чен Ина.

Зустріч Помпео з Кім Чен Ином відбулася на тлі підготовки до травневої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та північнокорейським лідером. Ця зустріч може стати поворотним пунктом у конфлікті навколо ядерної програми Північної Кореї. Торік лідери двох держав обмінялися багатьма взаємними погрозами війни, образами та кепкуваннями на тлі ракетних випробувань Пхеньяна. Це породило у світі побоювання, що конфлікт може перерости у військове протистояння.