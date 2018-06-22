Південна Корея та КНДР відновлять зустрічі роз'єднаних родин

Південна Корея та КНДР домовились про відновлення практики зустрічі членів родин, які були розділені кордоном, що утворився внаслідок війни між двома країнами у 1950-х роках. Такої згоди дійшли у п'яницю, 22 червня, делегації Південної та Північної Корей під час переговорів, які відбувались у Сеулі.

Зустрічі розділених родин відбуватимуться у період з 20 до 26 серпня на території курорту на горі Кимгансан у Північній Кореї, йдеться у спільній заяві делегацій обох країн.

Востаннє зустрічі родин, які були розділені кордоном між Кореями, відбулись у 2015 році. Згодом подібні побачення припинилися через погіршення відносин між КНДР і Південною Кореєю через активізацію ракетних випробувань Пхеньяном. Відновити таку практику пообіцяли лідери обох країн під час їхньої зустрічі наприкінці квітня цього року.