 Південна Корея та КНДР відновлять зустрічі роз′єднаних родин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Південна Корея та КНДР відновлять зустрічі роз'єднаних родин

Вперше за останні три роки відбудуться зустрічі членів родин, які розділені кордоном між двома Кореями. Такі побачення заплановані на кінець серпня.

Обидві Кореї знову проводитимуть зустрічі роз'єднаних родин. Архівне фото

Обидві Кореї знову проводитимуть зустрічі роз'єднаних родин. Архівне фото

Південна Корея та КНДР домовились про відновлення практики зустрічі членів родин, які були розділені кордоном, що утворився внаслідок війни між двома країнами у 1950-х роках. Такої згоди дійшли у п'яницю, 22 червня, делегації Південної та Північної Корей під час переговорів, які відбувались у Сеулі.

Зустрічі розділених родин відбуватимуться у період з 20 до 26 серпня на території курорту на горі Кимгансан у Північній Кореї, йдеться у спільній заяві делегацій обох країн.

Востаннє зустрічі родин, які були розділені кордоном між Кореями, відбулись у 2015 році. Згодом подібні побачення припинилися через погіршення відносин між КНДР і Південною Кореєю через активізацію ракетних випробувань Пхеньяном. Відновити таку практику пообіцяли лідери обох країн під час їхньої зустрічі наприкінці квітня цього року.

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