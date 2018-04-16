 Південна Корея припинила трансляцію пропаганди на кордоні з КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

Південна Корея припинила трансляцію пропаганди на кордоні з КНДР

Мета такого кроку - створення мирної атмосфери перед запланованою на 27 квітня зустріччю президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, кажуть у Сеулі.

Південна Корея

Гучномовці для поширення пропаганди на кордоні з КНДР

Південнокорейська влада припинила пропаганду на кордоні з КНДР. Як повідомили у понеділок, 23 квітня, в міністерстві оборони Південної Кореї, розташовані в прикордонній зоні гучномовці не працюють. У Сеулі розраховують, що це рішення дозволить зменшити військове напруження між Південною Корею та КНДР, передає інформагенція dpa.

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Президент США констатував "великий прогрес" у відносинах із Північною Кореєю, але зазначив, що санкції залишатимуться чинними. Дональд Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітись вже в травні. (09.03.2018)

У Сеулі повідомили про успішне випробування телефонної "гарячої лінії" для переговорів лідерів Південної та Північної Кореї. Мета цієї лінії - пожвавити діалог та мінімізувати непорозуміння. (20.04.2018)

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про припинення Пхеньяном випробувань ядерних боєзарядів та балістичних ракет. Рішення вже встигли привітати США, Японія та Південна Корея. (21.04.2018)

Також у міноборони Південної Кореї наголосили на необхідності створення мирної атмосфери перед запланованою на 27 квітня зустріччю президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Утім, південнокорейські військові поки не мають інформації про те, чи буде припинена у відповідь пропаганда на Південну Корею з прикордонних областей КНДР, зазначається в повідомленні.

Сеул відновив трансляцію пропаганди, новин та поп-музики через гучномовці на територію КНДР у січні 2016 року.

Нагадаємо, днями лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про відмову його країни від випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Натомість Пхеньян зосередиться в подальшому на економічному зростанні.

Також очікується зустріч Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. Переговори мають відбутися наприкінці травня.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

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