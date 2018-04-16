Південна Корея припинила трансляцію пропаганди на кордоні з КНДР

Південнокорейська влада припинила пропаганду на кордоні з КНДР. Як повідомили у понеділок, 23 квітня, в міністерстві оборони Південної Кореї, розташовані в прикордонній зоні гучномовці не працюють. У Сеулі розраховують, що це рішення дозволить зменшити військове напруження між Південною Корею та КНДР, передає інформагенція dpa.

Також у міноборони Південної Кореї наголосили на необхідності створення мирної атмосфери перед запланованою на 27 квітня зустріччю президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Утім, південнокорейські військові поки не мають інформації про те, чи буде припинена у відповідь пропаганда на Південну Корею з прикордонних областей КНДР, зазначається в повідомленні.

Сеул відновив трансляцію пропаганди, новин та поп-музики через гучномовці на територію КНДР у січні 2016 року.

Нагадаємо, днями лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про відмову його країни від випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Натомість Пхеньян зосередиться в подальшому на економічному зростанні.

Також очікується зустріч Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом. Переговори мають відбутися наприкінці травня.