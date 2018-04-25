Південна Корея демонтує пропагандистські гучномовці на кордоні з КНДР

Південна Корея в якості жесту дружби вирішила демонтувати гучномовці на кордоні з Північною Кореєю, які транслювали пропаганду. Про це офіційний Сеул повідомив у понеділок, 30 квітня, на тлі історичної зустрічі лідерів двох Корей кілька днів тому. Очікується, що перші апарати будуть урочисто розібрані вже наступного дня, від Пхеньяна очікують симетричного кроку, передає агенція AP.

Сеул почав вести психологічну атаку на КНДР - трансляцію пропаганди, новин та поп-музики через гучномовці - у січні 2016 року, після чергового випробування ядерної зброї Пхеньяном. Мовлення вимкнули напередодні зустрічі Кім Чен Ина та Мун Чжей Іна минулої п'ятниці, це зробили обидві сторони. КНДР також анонсувала, що перейде в одну з Південною Кореєю часову зону.

Під час першого раунду переговорів Мун і Кім "відверто і серйозно говорили про денуклеаризацію Корейського півострова", а також про перспективу тривалого миру. Утім, конкретні терміни ядерного роззброєння КНДР не були домовлені. За оприлюдненими 30 квітня даними опитувань у Південній Кореї, 61 відсоток місцевих мешканців вважають серйозними наміри Пхеньяна. Утім, до зустрічи Муна і Кіма довіру до "північного сусіда" мали 14,7 відсотка опитаних, зазначає агентство Reuters.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Історична зустріч лідерів двох Корей (27.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2wllS Історична зустріч лідерів двох Корей