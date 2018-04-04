Пучдемон у Берліні закликав уряд Іспанії до діалогу

Колишній очільник Каталонії та лідер сепаратистів Карлес Пучдемон закликав владу Іспанії до політичного діалогу. На прес-конференції в Берліні у суботу, 7 квітня, Пучдемон закликав Мадрид "поважати демократію", пише інформагенція dpa.

"Я вважаю, що країна потребує когось, хто виступить у ролі посередника", - заявив екс-очільник Каталонії. За його словами, це могли би бути країни чи міжнародні організації. Конфлікт мусить бути залогоджений за допомогою "політичних інструментів", наголосив він. Поки в Німеччині триває судовий розгляд, Пучдемон збирається жити у Берліні. Після того він планує повернутися до Бельгії.

Як повідомлялося, напередодні, 6 квітня, за Пучдемона було внесено заставу і він покинув німецьку в'язницю. Політик повинен щотижня з'являтися у поліцію та не має права виїжджати з Німеччини.

Карлес Пучдемон перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція піcля перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордера на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту.