 Пучдемон у Берліні закликав уряд Іспанії до діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2018
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Новини

Пучдемон у Берліні закликав уряд Іспанії до діалогу

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон закликав Мадрид до діалогу і висловився щодо можливості залучення посередників для залагодження конфлікту.

Карлес Пучдемон виступив у Берліні

Карлес Пучдемон виступив у Берліні

DW.COM

Після затримання в Німеччині колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона тисячі жителів регіону вийшли на протест у Барселоні з вимогою його звільнити. Між демонстрантами та поліцією сталися сутички. (25.03.2018)

За лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона було внесено 75 тисяч євро застави. У п'ятницю його звільнили з-під варти. (06.04.2018)

Колишній очільник Каталонії та лідер сепаратистів Карлес Пучдемон закликав владу Іспанії до політичного діалогу. На прес-конференції в Берліні у суботу, 7 квітня, Пучдемон закликав Мадрид "поважати демократію", пише інформагенція dpa.

"Я вважаю, що країна потребує когось, хто виступить у ролі посередника", - заявив екс-очільник Каталонії. За його словами, це могли би бути країни чи міжнародні організації. Конфлікт мусить бути залогоджений за допомогою "політичних інструментів", наголосив він. Поки в Німеччині триває судовий розгляд, Пучдемон збирається жити у Берліні. Після того він планує повернутися до Бельгії.

Як повідомлялося, напередодні, 6 квітня, за Пучдемона було внесено заставу і він покинув німецьку в'язницю. Політик повинен щотижня з'являтися у поліцію та не має права виїжджати з Німеччини.

Карлес Пучдемон перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція піcля перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордера на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту.

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