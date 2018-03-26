 Пучдемон залишатиметься під вартою у Німеччині - суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

Пучдемон залишатиметься під вартою у Німеччині - суд

Суд у німецькому місті Ноймюнстер вирішив, що екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишатиметься під вартою, доки не ухвалять рішення щодо його екстрадиції. Тим часом в Іспанії вітають затримання політика.

Карлес Пучдемон лишатиметься під вартою у Німеччині

Карлес Пучдемон лишатиметься під вартою у Німеччині

Затриманий у Німеччині екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишатиметься під вартою. Таке рішення ухвалив у понеділок, 26 березня, суд у німецькому місті Ноймюнстер, повідомляє агенція dpa з посиланням на заяву представника генпрокуратури Ґеорґа Ґюнтґе (Georg Güntge)

Правоохоронні органи наразі перевіряють, чи видача політика Мадриду є правомірною, зазначив Ґюнтґе. Таким чином, каталонський політик залишатиметься під вартою до ухвалення рішення щодо екстрадиції. За даними генпрокуратури, малоймовірно, що рішення Вищого земельного суду щодо екстрадиції Пучдемона буде ухвалене ще цього тижня.

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Колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона арештували у Німеччині за європейським ордером. Що на нього чекає далі? (26.03.2018)

У Німеччині затримали колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Він планував потрапити з Данії до Бельгії через територію ФРН. (25.03.2018)

Тим часом іспанський уряд привітав затримання у Німеччині колишнього каталонського лідера. Це "хороша новина" і вона демонструє, що інституції функціонують, заявила заступниця прем'єр-міністра Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія.

Нагадаємо, що 25 березня Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту, Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення до 30 років.
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Після затримання в Німеччині колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона тисячі жителів регіону вийшли на протест у Барселоні з вимогою його звільнити. Між демонстрантами та поліцією сталися сутички.

Докладно

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Юридичні аспекти екстрадиції Пучедмона з Німеччини

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