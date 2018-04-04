Пучдемона не зможуть судити в Іспанії за заколот у разі екстрадиції

Екс-президента Каталонії Карлеса Пучдемона в разі його екстрадиції з Німеччини до Іспанії не можна буде судити за звинуваченням у заколоті. У четвер, 5 квітня, Верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейну в Німеччинівідпустив заарештованого раніше Пучдемона на волю під підписку про невиїзд та заставу в 75 тисяч євро. Однак, як повідомляють правоохоронці, на волі політик опиниться не раніше п'ятниці.

У суді наголосили, що питання про екстрадицію Пучдемона, на якій наполягає земельна прокуратура, розглядається виключно на підставі звинувачень у розтраті бюджетних коштів, які висувають екс-лідеру Каталонії іспанські правоохоронці. При цьому звинувачення у заколоті, які також інкримінують екс-лідеру Каталонії в Іспанії, не можуть бути підставою для екстрадиції, адже в Німеччині кримінальне законодавство не передбачає покарання за подібні дії.

Без заколоту

Як пояснила пізніше речниця суду, це означає, що в разі позитивного рішення про екстрадицію іспанський суд не матиме права розглядати справу проти Пучдемона за звинуваченням у заколоті. Саме такою буде умова екстрадиції в разі позитивного рішення німецького суду.

Колишній президент Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебуває під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Він був затриманий німецькою поліцією під час подорожі з Данії до Німеччини на підставі європейського ордеру на арешт.

23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту. За цими звинуваченнями Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення терміном до 30 років.