Пучдемона звільнили з-під варти

За лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона внесено заставу, він може негайно залишити німецьку в'язницю у місті Ноймюнстер. Про це заявила прокуратура федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у п'ятницю, 6 квітня. Розмір застави становить 75 тисяч євро. Згідно із законом, Пучдемон повинен раз на тиждень з'являтися у поліції Ноймюнстера та не залишати територію Німеччини.

Напередодні увечері вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну вирішив відпустити його з-під варти під підписку про невиїзд і заставу в 75 тисяч євро. Звинувачення проти екс-очільника Каталонії Карлеса Пучдемона у заколоті в Іспанії як підстава для екстрадиції, на думку суду, є неприйнятним. Визначення заколоту в іспанському законодавстві є найбільш подібним до статті "державна зрада" у німецькому, однак склад злочину за таких умов передбачає використання насильства, якого з боку Пучдемона або його соратників не було. Як наголосили напередодні в суді, питання про екстрадицію Пучдемона розглядається лише на підставі звинувачень у розтраті бюджетних коштів, які висувають екс-лідеру Каталонії іспанські правоохоронці.

В Іспанії заявили, що ставляться до рішення німецького суду з повагою. "Деякі рішення суду (Шлезвіг-Гольштейну - Ред.) подобаються нам більше, інші - менше", - дипломатично прокоментував сиутацію міністр юстиції Іспанії Рафаель Катала.

Німецькі журналісти очікують на вихід Пучдемона з в'язниці

Колишній очільник Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Його затримала німецька поліція під час подорожі з Данії до Німеччини на підставі європейського ордера на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту.