 Путін і російська молодь: від любові до ненависті? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.05.2018
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Політика й суспільство

Путін і російська молодь: від любові до ненависті? (відео)

Володимир Путін уже 18 років керує Росією. Як уявляють собі майбутнє РФ ті, хто виріс при Путіні?

Russland Jugendorganisation Molodaja Gwardija, Junge Garde (Imago/Zumapress/A. Sukhorukov)

"Покоління Путіна"

Данилові - 20 років, Софії - 19. Відколи вони себе пам'ятають, Росією керує один і той же чоловік - Володимир Путін. Обоє належать до так званого "покоління Путіна". Утім їхнє ставлення до російського президента кардинально протилежне.



 

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