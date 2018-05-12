Путін і російська молодь: від любові до ненависті? (відео)

Володимир Путін уже 18 років керує Росією. Як уявляють собі майбутнє РФ ті, хто виріс при Путіні?
Данилові - 20 років, Софії - 19. Відколи вони себе пам'ятають, Росією керує один і той же чоловік - Володимир Путін. Обоє належать до так званого "покоління Путіна". Утім їхнє ставлення до російського президента кардинально протилежне.
"Святом царя" назвали формат вступу президента Росії Володимира Путіна на посаду німецькі експерти. У демократичній Німеччині таке інсценування влади годі уявити. (07.05.2018)
Німецькі експерти побоюються зростання економічних проблем у Росії, конфліктів Москви з країнами-сусідами та посилення контролю над суспільством під час четвертого президентського терміну Путіна. (07.05.2018)