Путін і російська молодь: від любові до ненависті? (відео)

Бойкот ЧС-2018 у Росії: що думають у Європарламенті

60 євродепутатів закликали уряди всіх країн ЄС не відвідувати Чемпіонат світу з футболу в Росії. DW опитала парламентарів, яке практичне значення може мати бойкот та як він вплине на діалог Заходу та РФ. (21.04.2018)