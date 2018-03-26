Путін і Ердоган урочисто запустили будівництво АЕС Akkuyu в Туреччині

Президенти Росії і Туреччини Володими Путін та Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 3 квітня, за допомогою відеоконференції з Анкари взяли участь у церемонії початку будівництва першої в Туреччині АЕС Akkuyu.

Президент Туреччини назвав початок російсько-турецького проекту з будівництва АЕС "історичним" моментом у відносинах Туреччини і Росії, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Проектом будівництва АЕС у провінції Мерсін на середземноморському узбережжі Туреччини керуватиме російська державна корпорація "Росатом".

Вартість проекту будівництва АЕС оцінюється приблизно у 20 мільярдів доларів. Перший з чотирьох енергоблоків АЕС планують запустити в роботу в 2023 році. Повне закінчення будівництва планується у 2025 році.

Цими днями Володимир Путін перебуває з дводенним візитом у Туреччині. Однією з головних тем візиту є пошук рішення у громадянській війні в Сирії, що триває з 2011 року. Росія бере участь у бойових діях на боці армії сирійського уряду президента Башара Асада. Туреччина останні кілька місяців проводить військову операцію в прикордонному курдському регіоні на півночі країни.

У середу, 4 квітня, до перемовин двох президентів має приєднатися іранський лідер Хасан Роухані. Іран також бере участь у сирійській війні - як і Росія, на боці урядових військ.