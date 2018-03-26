 Путін скаржиться на ″антиросійську кампанію″ у справі Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Путін скаржиться на "антиросійську кампанію" у справі Скрипаля

Російський президент Володимир Путін вбачає в реакції Заходу на справу екс-шпигуна Сергія Скрипаля "антиросійську кампанію", яка "розкручується" з високою швидкістю.

Володимир Путін в Анкарі

Володимир Путін в Анкарі

Президент Росії Володимир Путін назвав реакцію Заходу на отруєння у британському Солсбері екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії "антиросійською кампанією" і висловив здивування "швидкості, з якою вона розкручується".

Виступаючи у вівторок, 3 квітня, на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, Путін згадав і висновки британських експертів щодо нервово-паралітичної речовини, якою було отруєно Скрипалів. У вівторок дослідники лабораторії Porton Down заявили, що не можуть встановити "точного джерела походження" отрути, ідентифікованої як розроблений в СРСР "Новачок".

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На тлі ситуації навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відносини Росії з Великобританією та США гірші, ніж за часів "холодної війни", а заяви Лондона - негідні і неприйнятні. (02.04.2018)

Російський президент також нагадав про заплановане на середу, 4 квітня, позачергове засідання Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), скликане на вимогу Росії. "Щонайменше ми поставили двадцять питань для обговорення. І сподіваюся, що під час цієї дискусії буде поставлено остаточну крапку в тому, що сталося", - цитує Путіна інформагенція "Інтерфакс". Він також нагадав про справу, яку в зв'язку з інцидентом у Солсбері порушив Слідчий комітет Росії.

Отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії призвело до серйозного погіршення відносин між Москвою та Лондоном. Останній прямо звинуватив Росію в причетності до інциденту, а глава МЗС Великобританії Борис Джонсон навіть вказав, що відповідальність за отруєння Скрипалів, "імовірно", несе сам Путін.

Наслідком справи Скрипаля стало вислання з Великобританії російських дипломатів. Демонструючи солідарність із Лондоном, до таких же кроків вдалася і велика кількість країн ЄС та Заходу.

У Москві на вислання дипломатів країнами Заходу відповіли дзеркальними заходами. Там категорично заперечують будь-яку причетність Росії до інциденту зі Скрипалями.
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