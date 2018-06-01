 Путін розповів свою версію проголошення ″незалежності″ Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Путін розповів свою версію проголошення "незалежності" Криму

В інтерв'ю австрійському телеканалу ORF на запитання, пов'язані з Україною, Володимир Путін не відповідав прямо та покладав відповідальність на Київ. Він заперечив також зацікавленість Москви в ослабленні Євросоюзу.

На святкуванні 3-ї річниці анексії Криму, Севастополь, 18 березня 2017 року

На святкуванні 3-ї річниці анексії Криму, Севастополь, 18 березня 2017 року

Президент Росії Володимир Путін перед візитом до Відня дав інтерв'ю ведучому австрійського телеканалу ORF Арміну Вольфу. Інтерв'ю вийшло в ефірі телеканалу ввечері в понеділок, 4 червня. Текст розмови, у якій йшлося зокрема про події в Україні, стабільність євро, Сирію та зв'язки з Дональдом Трампом, оприлюднено також на сайті Кремля.

Путін не відповів прямо на запитання щодо того, що він спочатку заперечував, а потім підтверджував участь російських військових у подіях в Криму в лютому-березні 2014 року. Традиційно він почав пояснювати їх "спіраллю антиконституційних дій в Україні" та ініціативою самих кримчан заради власної безпеки. "Наші збройні сили… забезпечили проведення незалежних вільних виборів", - заявив президент РФ та послався на право націй на самовизначення. На закиди про неконституційність та незаконність псевдореферендуму Путін парирував: "Ніхто не має визнавати волевиявлення громадян, які мешкають на тій чи іншій території".

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Очільник австрійських правопопулістів, віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе закликає скасувати санкції ЄС проти Росії, пояснюючи це "значною шкодою" для економіки Австрії.

Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти п'яти осіб, які організовували вибори президента РФ на території Криму та Севастополя. Мова йде про голову, заступників голів та секретарів тамтешніх виборчих комісій. (14.05.2018)

Євросоюз запровадив санкції щодо п'ятьох осіб, відповідальних за організацію виборів президента РФ на території анексованого Криму. Це хоч і символічний жест, але водночас важливий сигнал, кажуть у Брюсселі. (15.05.2018)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Сирія за підтримки Росії намагається приховати факти щодо хімічної атаки в сирійському місті Дума. (16.04.2018)

Відповідаючи на слова Вольфа стосовно того, що практично ніхто не вірить російським твердженням про непричетність Москви до катастрофи літака рейсу MH17, Путін поскаржився, що росіян не допускають до розслідування та не враховують "наші аргументи".   

Говорячи про можливе приєднання України до НАТО, президент РФ зазначив: "Для нас, для Росії, важливо, щоб на території України не з'явилися військові об'єкти, які загрожують нашій безпеці". Як приклад він навів нові комплекси протиракетної оборони.

Світові проблеми

У розмові Путін торкнувся також низки найважливіших світових проблем. На закиди щодо втручання РФ у вибори в США та згадку про куратора петербурзької "фабрики тролів", ресторатора Євгена Пригожина президент РФ зазначив, що варто "робити різницю між урядом РФ, російською державою та російськими громадянами". "Російська держава до цього не причетна", - стверджує він.

Відкидає Путін і припущення щодо підтримки Росією євроскептичних правопопулістських сил у Європі. За його словами, Москва зацікавлена в єдності та добробуті Євросоюзу, а також стабільності європейської валюти. "Навіщо нам розхитувати Євросоюз, щоб нести додаткові збитки?", - здивувався глава російської держави.

Він додав, що у телефонних розмовах з Трампом висловлює занепокоєння можливою гонкою озброєнь та закликає до співпраці. Утім, щодо військового конфлікту в Сирії Путін категорично заявляє, що звинувачення проти режиму Асада стосовно хіматаки в Думі - безпідставні. "Ми вважаємо, що це фейкові новини, які стали підставою для завдання ударів, а завдання ударів порушує міжнародне право". 

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, відзначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку.

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