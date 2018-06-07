 Путін погрожує Україні через бої на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2018

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Новини

Путін погрожує Україні через бої на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україну чекатимуть "важкі наслідки" в разі наступу на Донбасі під час проведення в РФ Чемпіонату світу з футболу.

Путін пригрозив Україні, якщо та наступатиме на Донбасі під час ЧС-2018

Путін пригрозив Україні, якщо та наступатиме на Донбасі під час ЧС-2018

Президент Росії Володимир Путін погрожує Україні "важкими наслідками" у випадку наступу на проросійських сепаратистів на Донбасі під час проведення Чемпіонату світу з футболу, який відбуватиметься в РФ з 14 червня по 15 липня. "Я сподіваюся, що до таких провокацій справа не дійде. Якщо це трапиться, я гадаю, що це буде мати дуже важкі наслідки для української державності в цілому", - сказав Путін у четвер, 7 травня, відповідаючи на питання під час "Прямої лінії" - щорічного формату спілкування президента з російськими громадянами.

За його словами, українська влада не може вирішити проблему Донбасу. Причина, на думку Путіна, полягає в тому, що владі в Києві "не потрібні виборці з цих територій". "Тому що зрозуміло, що вони за чинну владу ніколи не проголосують", - сказав президент РФ.

Путін також зачіпив тему українських політв'язнів у Росії. Він, зокрема, заявив, що не планується обмінювати українського режисера Олега Сенцова, який засуджений до 20 років в'язниці в РФ, на арештованого в Україні головного редактора агентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

"Він (Олег Сенцов. - Ред.) затриманий не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли постраждати конкретні люди, це абсолютно різні речі, різні і несумісні. Тому ми поки про це не думали", - сказав Путін. Одночасно він вважає, що українська влада має відпустити Кирила Вишинського. 

Тим часом у Києві в четвер повідомили про нові жертви серед українських військових на Донбасі. За даними прес-центру української Операції об'єднаних сил (ООС), лише 6 червня проросійські сепаратисти на Донбасі 25 разів обстріляли позиції Збройних сил України, через що загинули двоє українських військових. Окрім того, за повідомленням ООС, бойовики підірвали вибуховий пристрій у населеному пункті Голубівське, від якого постраждали місцеві мешканці.

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