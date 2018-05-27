Путін мститься Сенцову за "кривавого карлика"? (відео)

Критичний стан Олега Сенцова, вплив Трампа на Кремль і ймовірна образа Путіна через "кривавого карлика" - про це та інше двоюрідна сестра Сенцова, журналістка Наталія Каплан розповіла в програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".
Кореспондентка DW Жанна Нємцова зустрілася в Києві з Наталією Каплан, двоюрідною сестрою режисера, засудженого в Росії до 22 років ув’язнення. Минуло понад три тижні від початку його безстрокового голодування. Про стан Сенцова, роль родичів у його увязненні та чому Путіну краще звільнити всіх українських політв'язнів - дивіться в програмі "Нємцова.Інтерв'ю".
Міжнародний тиск на Москву посилюється, щоб звільнити засудженого російським судом українського режисера Олега Сенцова, який голодує з середини травня. (27.05.2018)
Засуджений в Росії український кінорежисер Олег Сенцов тримає восьмий день безстрокового голодування у в'язниці. Українець вимагає звільнення 64 українських політв'язнів Кремля. (21.05.2018)
Переглянути справу українського режисера Олега Сенцова та звільнити його з ув'язнення закликали главу МЗС Росії Сергія Лаврова в ОБСЄ. (04.06.2018)
Вирок Роману Сущенку - ілюстрація того, що насправді відбувається нині між Україною і Росією. Сергій Руденко про справу українського журналіста в РФ та її наслідки - спеціально для DW. (05.06.2018)