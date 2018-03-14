 Путін заперечує причетність Росії до отруєння Сергія Скрипаля | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018
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Новини

Путін заперечує причетність Росії до отруєння Сергія Скрипаля

Росія не має речовин, котрими отруєно екс-шпигуна Скрипаля та його доньку, запевнив російський президент Володимир Путін. Тим часом розслідування замаху на Скрипаля обговорять глави МЗС країн-членів ЄС.

Путін заперечує причетність Росії до отруєння Сергія Скрипаля

Президент Росії Володимир Путін спростував закиди в причетності російських спецслужб до отруєння російського екс-агента Сергія Скрипаля та його доньки. Під час виступу в день виборів президента Росії в неділю, 18 березня, Путін заявив, що на сьогоднішній день Росія не має засобів для скоєння такого нападу. "Ми всю нашу хімічну зброю знищили під контролем міжнародних спостерігачів", - наголосив російський президент, назвавши звинувачення на адресу Росії "нісенітницею" та "нонсенсом".

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Німеччина і Франція готують спільну реакцію на ситуацію з отруєнням колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки. (16.03.2018)

Путін сказав, що дізнався про замах на Скрипаля "із засобів масової інформації" та вважає його "трагедією". "Якби це була бойова отруйна речовина, люди загинули б на місці", - зазначив Путін, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс". Він також заявив про готовність Росії взяти участь у розслідуванні отруєння, але зазначив, що не бачить відповідної зацікавленості у цьому з боку влади Великобританії. Раніше будь-які звинувачення в причетності РФ до замаху на Скрипаля та його доньки рішуче відкидав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Розслідування справи Скрипаля - на порядку денному в Брюсселі

Тим часом міністри закордонних справ Європейського Союзу мають намір обговорити під час зустрічі в Брюсселі у понеділок, 19 березня, перебіг розслідування замаху на колишнього російського шпигуна. Напередодні глава МЗС Великобританії Борис Джонсон повідомив, що обговорить це під час зустрічі з колегами у Брюсселі, передає інформагенція dpa.

Нагадаємо, минулого тижня Джонсон заявив про намір Лондона провести міжнародну експертизу зразків отрутикласу "Новачок", застосованої проти Скрипаля та його доньки. За його словами, з високим ступенем імовірності саме президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо застосування отрути. Крім того, він стверджує, що існують докази того, що Росія виробляла отруту протягом останніх 10 років. До цього прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявляла, що Росія, "дуже ймовірно", несе відповідальність за отруєння.

Через цей шпигунський скандал уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів та призупинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальнми діями, заявивши про видворення з країни 23 дипломатів Великобританії.
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