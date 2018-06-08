Путін: Закиди у справі Скрипаля - це "творча балаканина"

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що заяви щодо "справи Скрипаля", зазначені у заключному комюніке саміту Великої сімки, зроблені на "хиткому ґрунті". Лідери держав G7 у комюніке закликали Росію припинити "дестабілізуючі дії" у зв'язку з подіями на Донбасі, в Сирії та британському Солсбері. Спершу, відповідаючи на запитання журналістів, Путін сказав, що в його обов'язки "не входить коментувати все, що відбувається" на самітах Великої сімки.

Потім російський лідер наголосив щодо згадок про справу колишнього розвідника Сергія Скрипаля, що "нічого конкретного знову сказано не було". "Мені здається, треба припинити всю цю балаканину творчу і перейти до конкретних питань, пов'язаних з реальним співробітництвом", - зазначив Путін на прес-конференції за підсумками своєї поїздки в Китай у неділю, 10 червня.

Можлива зустріч з Трампом

Водночас Путін заявив, що згоден з американським президентом Дональдом Трампом щодо необхідності зустрічі, зазначивши, що місце переговорів не має значення. "Щойно американська сторона буде готова, відразу ця зустріч відбудеться, виходячи, звичайно, з мого робочого графіка", - наголосив Путін. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Путін і Трамп можуть зустрітися в Австрії за сприяння австрійського канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz).

Розмова з Порошенком

Серед іншого Путін прокоментував також і телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком як ознаку "зацікавленості у врегулюванні" ситуації на Донбасі, "оскільки ініціатива йшла від української сторони".

Згідно з офіційними повідомленнями з Москви і Києва, востаннє Путін і Порошенко спілкувалися телефоном 12 лютого цього року. У Кремлі підтвердили факт телефонної розмови лише через два дні. Тоді розмова також відбулася за ініціативою української сторони.