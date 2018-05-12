 Путін відкрив міст до анексованого Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Путін відкрив міст до анексованого Криму

Російський президент відкрив міст, що з'єднує материкову Росію та анексований нею півострів Крим. Український прем'єр Володимир Гройсман назвав зведення мосту порушенням міжнародного права.

Збудований Росією міст через Керченську протоку до анексованого нею Криму

Збудований Росією міст через Керченську протоку до анексованого нею Криму

Президент Росії Володимир Путін у вівторок, 15 травня, відкрив автомобільний рух через міст, що з'єднує РФ та анексований нею Кримський півострів. Російський президент перетнув міст через Керченську протоку за кермом "КамАЗа", який очолив колону вантажної техніки, повідомляє агентство AFP з посиланням на російське телебачення.

Будівництво мосту довжиною 19 кілометрів триває з лютого 2016 року. Загальна вартість проекту становить 228 мільярдів рублів (близько 3 мільярдів євро), повідомляє агенція "Інтерфакс". Наразі відкрито рух легкового транспорту та автобусів, для вантажного транспорту міст планують відкрити з осені цього року, а для залізничного - у 2019 році.

Відкриття мосту в звичному для Кремля пропагандистському стилі - Путін сів за кермо КамАЗа

Відкриття мосту в звичному для Кремля пропагандистському стилі - Путін сів за кермо "КамАЗа"

Реакція Києва

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман засудив будівництво та відкриття мосту до анексованого Криму. "Російські окупаційні сили, які тимчасово окупували Крим, продовжують діяти поза межами міжнародного права", - сказав Гройсман в інтерв'ю агенції AFP.

DW.COM

За порушення санкцій ЄС щодо Росії розслідування проводиться щодо семи нідерландських компаній. Їх підозрюють у сприянні будівництву Керченського мосту. (04.05.2018)

Керченський міст може стати клапаном, який регулює тиск Москви на Київ, обмежуючи судноплавство в українські порти Азовського моря. При цьому мосту загрожує самознищення, вважають деякі навіть російські експерти. (07.08.2017)

На відкриття руху по мосту відреагували і в українському МЗС. "Керченський міст побудований у порушення суверенних прав України... Позов проти РФ про порушення цих прав ми подали ще у 2016 році. У лютому ми подали меморандум у цій справі - головний документ у процесі з усіма необхідними доказами", - написала заступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль на своїй сторінці в Facebook. Вона наголосила, що будівництво мосту порушує Конвенцію ООН з морського права. А також заявила про шкоду моста для довкілля, судноплавства і рибальства.

Нагадаємо, у березні 2014 року Росія незаконно анексувала Кримський півострів. Країни ЄС та інші держави Заходу неодноразово наголошували, що ніколи не визнають здійсненої з порушенням міжнародного права анексії.
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