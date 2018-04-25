Путін висунув кандидатуру Медведєва в прем'єри Росії

Президент Росії Володимир Путін висунув кандидатуру Дмитра Медведєва на посаду прем'єр-міністра країни. Тепер її має затвердити Держдума Росії, повідомляється у понеділок, 7 травня, на сайті Кремля.

"Згідно з пунктом "а" статті 83 и статті 111 Конституції Російської Федерації президент вніс кандидатуру Дмитра Медведєва для отримання згоди Державної Думи на призначення його главою уряду Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

Очікується, що затвердження Медведєва Держдума має розглянути на позачерговому засіданні у вівторок, 8 травня. Цьому передуватимуть консультації кандидата в прем'єри з усіма парламентськими фракціями, які розпочнуться у понеділок. Якщо кандидатуру Медведєва, як очікується, остаточно затвердять, він перебуватиме на посаді прем'єра вже сьомий рік поспіль - після того, як до 2012 року він чотири роки був президентом країни.

Нагадаємо, раніше цього дня у Москві відбуласяінавгурація президента Росії Володимира Путіна. Церемонія, на яку було запрошено п'ять тисяч гостей, пройшла у Великому Кремлівському палаці. Володимир Путін вчетверте очолив Росію. Вперше він став президентом у 2000 році, а в 2004 його переобрали на новий термін. Він не брав участі у виборах 2008 року, оскільки, за конституцією Росії одна людина не може балотуватися в президенти три рази поспіль. За часів президентства Дмитра Медведєва він обіймав посаду прем'єр-міністра країни.