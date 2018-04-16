 Пулітцерівську премію отримали статті про скандального Харві Вайнштейна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Пулітцерівську премію отримали статті про скандального Харві Вайнштейна

У США вручили престижну Пулітцерівську премію. Серед матеріалів переможців - дописи про секс-скандал у Голлівуді та статті про втручання росіян у вибори США.

Медаль Пулітцерівської премії

Медаль Пулітцерівської премії

Престижну американську нагороду в царині журналістики у вівторок, 16 квітня, в номінації "Громадянський обов'язок" розділили репортери газети The New York Times і часопису The New Yorker за статті, що викривали скандал з сексуальними домаганнями, котрий зчинився навколо впливового американського кінопродюсера Харві Вайнштейна.

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Матеріали лауреатів - журналістів Джоді Кентор, Меган Туї та Ронана Ферроу - комісія Пулітцерівської премії охарактеризувала, як "вибухову, впливову журналістську роботу, що виявила сутність могутніх і багатих сексуальних хижаків".

Крім цього, Пулітцерівська премія в номінації "Національний репортаж" була вручена редакціям газет The New York Times і The Washington Post за статті про російське втручання в американські вибори. Як зазначено на сайті Пулітцерівської премії, премію дали за "невпинне висвітлення інформації в інтересах громадськості, що драматично сприяло усвідомленню нацією російського втручання на президентських виборах 2016 року".

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших в США і в світі нагород у сфері журналістики, літератури, музики і театру. Вона вручається щорічно з 1917 року в низці номінацій за публікацію в будь-якому американському виданні.
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