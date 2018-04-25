 Протитанкові ракети Javelin уже доставлені до України - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Протитанкові ракети Javelin уже доставлені до України - ЗМІ

Протитанкові ракети Javelin уже доставлені із США в Україну, передає Radio Free Europe з посиланням на Державний департамент США. Поки не відомо, скільки саме ракет було отримано.

Держдеп США повідомив про поставку в Україну ракет Javelin

Держдеп США повідомив про поставку в Україну ракет Javelin

Сполучені Штати Америки поставили в Україну протитанкові ракети Javelin. Про це в понеділок, 30 квітня, повідомили в Державному департаменті США, передає Radio Free Europe. "Вони вже були доставлені", - підтвердив офіційний представник Держдепартаменту.

DW.COM

Екс-командувач збройними силами США в Європі Бен Годжес вважає, що ПТРК Javelin вже незабаром будуть в Україні, що значно посилить позиції Києва на переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. (17.02.2018)

У США схвалили продаж Україні протитанкових ракет Javelin. Постачання зброї очікується протягом двох місяців. Українців також навчать користуватися ракетними комплексами. (02.03.2018)

Поставки Javelin також підтвердили два джерела - в Україні та США. Поки що не повідомляється, коли саме і скільки ракетних комплексів було доставлено і де вони зберігаються.

Нагадаємо, що ініціатива надання Україні Сполученими Штатами Америки оборонного озброєння тривалий час була заблокована. Проте в грудні 2017 року США та Канада схвалили продаж Києву стрілецької зброї. На початку березня цього рокуСША вирішили продати Україні 210 ракет та 37 пускових комплексів Javelin за 47 мільйонів доларів.

Домовленість про поставки американської зброї в Україну викликала незадоволення Росії. Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москві "засмучені" тим фактом, що США вже здійснюють поставки летальної зброї Києву.
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