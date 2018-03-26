Протест громадських активістів: ГРД бойкотує оцінювання суддів в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2018

За кілька місяців Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України хоче провести кваліфікаційне оцінювання 5600 українських суддів. Судді, які успішно пройдуть це оцінювання, залишаться працювати на своїх посадах, а також отримають суттєве підвищення зарплати: судді місцевих судів до 60 тисяч гривень, апеляційних - до 120 тисяч гривень. Це кваліфікаційне оцінювання проводиться в рамках судової реформи. Суттєву роль у цьому оцінюванні, відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів", мала б відігравати Громадська рада доброчесності (ГРД). Однак цього не сталося.

"Конвеєр, який має одну мету"

"Громадська рада доброчесності виходить з процесу кваліфікаційного оцінювання українських суддів. Ми не братимемо участь у фейковому оцінюванні. Це конвеєр, який має єдину мету – якнайшвидше прозвітувати про завершення судової реформи і якнайшвидше підняти зарплату суддям. На оцінку кожного судді витрачається 6 хвилин. Це не професійно. Ми не будемо брати участь у легітимізації цього", - заявила співкоординатор Громадської ради доброчесності Галина Чижик. Офіційну заяву підписали всі члени ГРД. Вони вказують на те, що таким чином всі вимоги Євромайдану, громадськості та суспільства ігноруються.

Члени ГРД зауважують, що Вища кваліфікаційна комісія суддів незаконно змінила свій регламент, за яким висновки Громадської ради доброчесності щодо кожного судді надаються не пізніше ніж за 10 робочих днів та мають бути підписані всіма членами ГРД. Та навіть це не дає гарантій, що висновки будуть прийняті до уваги ВККС. "Не Вища кваліфікаційна комісія суддів має встановлювати правил роботи ГРД. На це є закон. Але тепер висновки Громадської ради доброчесності відкладаються і просто не розглядаються, при цьому ВККС посилається на незаконні положення свого регламенту", - каже член ГРД Михайло Жернаков. За його словами, процедури оцінювання суддів є непрозорими - невідомо, як голосують, які бали і за що виставляють кандидатам члени ВККС у закритій нарадчій кімнаті. При цьому у Громадської ради доброчесності є чимало запитань до доброчесності і етичної поведінки самих членів ВККС, щодо яких, як заявляють її представники, є недостовірні дані про задеклароване майно, неправомірні доходи, кримінальні справи щодо фальшування документів.

У ВККС заявляють про кризу судової влади

У самій ВККСУ відкидають всі звинувачення і вважають, що діють законно і мають право встановлювати правила роботи для Громадської ради доброчесності. "ГРД - це частина нашої процедури. Тому ми встановили правила, які регулюють цей процес і порядок. Ми нічого неконструктивного чи принизливого не встановлювали", - наголошує секретар Вищої кваліфікаційної комісія суддів Станіслав Щотка. Він вважає, що вимагаючи від ГРД дотримання належного оформлення висновків, ВККС убезпечує себе від численних судових оскаржень суддями, які будуть звільнені.

Представники Комісії виправдовуються тим, що поспішають з проведенням кваліфікаційного оцінювання, адже в іншому разі в судовій системі, мовляв, може бути колапс. За словами голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова, завдяки тому, що почалося проведення кваліфікаційного оцінювання, судову систему добровільно вже покинули півтори тисячі суддів, а у системі немає кому працювати. "Кількість вакантних посад зашкалює. Їх більше 2 тисяч. У багатьох судах це вже не просто кризова ситуація, а набагато більше. Десятки судів мають по одному-двох суддів, і ми розуміємо: якщо суддя хворіє, то правосуддя там зупиняється", - прокоментував Козьяков.

Умови громадських активістів

Натомість Громадська рада доброчесності зазначає, що вийшовши з процесу кваліфікаційного оцінювання суддів, ГРД не припиняє збирати на суддів досьє, але передаватиме зібрані матеріали та свої висновки вже не ВККС, а Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та іншим правоохоронним органам. Відновити свою участь у оцінюванні суддів ГРД готова лише після того, як буде запроваджений, як вони кажуть, реалістичний графік оцінювання суддів та встановлені прозорі процедури оцінювання, за яких суспільству буде відомо про те, як голосував та які бали виставляв кожному з суддів кожен член ВККС. Серед вимог Громадської ради також скасування положень, які, за словами її представників, дозволяють ігнорувати висновки ГРД та "закривати очі" на попередні рішення суддів часів Євромайдану і інші неправомірні рішення. Вимагають у ГРД і усунення від процесу оцінювання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, "доброчесність яких викликає сумніви", а також після надання представникам громадськості повноважень з оцінки доброчесності суддів.

Водночас у ВККС на даний момент заявляють, що готова продовжувати оцінювати суддів і без громадських експертів.