 Протести у Франції: десятки тисяч демонстрували проти реформ Макрона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Протести у Франції: десятки тисяч демонстрували проти реформ Макрона

Французький президент Еммануель Макрон попри масові протести вірить у свої реформи. Профспілки, які організували масштабні демонстрації, переконані, що проти реформ виступає більшість французів.

Плакат Макроне, геть! Лінивий, цинічний радикал. Париж, 19 квітня 2018 року

Плакат "(Макроне), геть! Лінивий, цинічний радикал". Париж, 19 квітня 2018 року

Десятки тисяч залізничників-страйкарів, незадоволених держслужбовців та студентів по всій Франції у четвер, 19 квітня, вийшли на масові протести проти реформ президента Еммануеля Макрона. Профспілки-ініціатори акцій вважають, що демонстрації покажуть загальнонаціональний спротив планам глави держави.

Протести у Парижі, 19 квітня 2018 року

Протести у Парижі, сутички з поліцією, 19 квітня 2018 року

DW.COM

Реформи в Євросоюзі, які хочуть підготувати Берлін та Париж, стосуються таких сфер, як оборона, політика щодо біженців, наука і освіта, але передусім спільна фінансова політика Єврозони. (16.03.2018)

Відповідно до планів уряду, у Франції мають скоротити кількість депутатів майже на третину. Утім, спершу за відповідні нововведення ще має проголосувати парламент. (05.04.2018)

Організатори кажуть про 300 тисяч учасників. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, загалом маніфестували 120 тисяч людей, з яких 11,5 тисячі пройшли маршем у Парижі, повідомляє агенція новин AFP. Він відбувався переважно мирно, утім, окремі ліворадикальні групи вступали в сутички з поліцією та били вітрини магазинів. Продовжили страйк і залізничники - лише третина швидкісних потягів TGV у четвер вийшла на маршрути. Під час страйку три тижні тому відбувався лише один із восьми запланованих рейсів.

Макрон в інтерв'ю минулого тижня нагадав, що його обрали 2017 року як кандидата для змін, тож він добиватиметься проведення своїх реформ. Нагадаємо, що у центрі уваги протестувальників - 45 мільярдів євро боргів держкорпорації-гіганта, залізниці SNCF, яку уряд прагне зберігати конкурентоспроможною. Тому й пропонує в реформі обмежити соцпакет для нових працівників залізниці. Серед наявних на даний момент привілеїв, зокрема, вихід на пенсію чи не на десять років раніше за загальний пенсійний вік по країні. Крім того, молодь побоюється ускладення доступу населення до вищої освіти. Ядром протестів стали три найбільші профспілки залізничників - CGT, CFDT і Unsa, які відстоюють права працівників SNCF.

  • Передвиборчі плакати Еммануеля Макрона та Марін Ле Пен

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Франція між "добром і злом"

    За посаду президента Франції боролися кандидати з діаметрально протилежними виборчими програмами: проєвропейський лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і представниця праворадикального та євроскептичного "Народного фронту" Марін Ле Пен. У ЗМІ їх сутичку прозвали "битвою добра і зла".

  • Макрон проголосував на курорті Ле-Туке

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Макрон проголосував на курорті Ле-Туке

    Фаворитом перегонів вважався Еммануель Макрон. У підсумку він набрав 66,1 відсотка голосів і випередив свою суперницю Марін Ле Пен більш ніж на 30 відсотків. На курорті Ле-Туке на півночі Франції, де голосував Макрон, у нього і його дружини Бріжіт є будинок.

  • Марін Ле Пен проголосувала у містечку Енен-Бомон на півночі Франції

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    У Ле Пен були шанси на перемогу

    Марін Ле Пен вкинула свій бюлетень у скриньку на виборчій дільниці у містечку Енен-Бомон на півночі Франції, де у неї традиційно багато прихильників. Хоча Макрон лідирував у перегонах, Ле Пен все ж мала шанси на перемогу.

  • Виборча дільниця у Франції

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Явка нижче звичайної

    Явка виборців у другому турі президентських виборів у Франції склала близько 75 відсотків. Це найнижчий показник за останні 40 років для другого туру. 12 мільйонів виборців утрималися від голосування. А понад 11 відсотків виборців не підтримали жодного з кандидатів або їхні бюлетені виявилися недійсними.

  • Безпрецедентні заходи безпеки у Франції

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Безпрецедентні заходи безпеки

    У зв'язку з загрозою терактів вибори у Франції проходили за умов посилених заходів безпеки. У всій країні за порядком стежили понад 50 000 поліцейських і тисячі солдатів.

  • Акція Femen у Енен-Бомоні

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Де Ле Пен, там і Femen

    В Енен-Бомоні, де голосувала Ле Пен, учасниці руху Femen влаштували акцію. Вони перелізли через церковну огорожу і розгорнули плакат з написом: "Влада Марін - відчай Маріанни", маючи на увазі символ Французької Республіки.

  • Сапери біля Лувру

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Евакуація на площі перед Лувром

    Поліція евакуювала людей з площі перед Лувром, виявивши там підозрілу сумку. Після перевірки площу, де Макрон планував святкувати свою перемогу, знову відкрили. У сумці виявилися акумулятори від камери.

  • Прихильники Еммануеля Макрона святкують перемогу свого кандидата в Марселі

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Макрон - президент!

    Так прихильники Еммануеля Макрона святкували перемогу свого кандидата в Марселі - відразу після оголошення результатів екзит-полів. Макрон у свої 39 років стане наймолодшим президентом в історії Французької Республіки.

  • Прихильники Макрона слухають виступ свого обранця перед пірамідою Лувру

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Новий розділ в історії

    Святкувати перемогу Макрона в центр Парижа у двір Наполеона і площу Каррузель перед Лувром прийшли тисячі його прихильників. Сам новообраний глава Французької Республіки вважає, що його успіх відкриває новий розділ в історії країни - "розділ надії та знову знайденої довіри".

  • Розчаровані прихильники Ле Пен

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Розчаровані прихильники Ле Пен і блакитні троянди

    Надії ультраправих у Франції не справдилися: представниця "Національного фронту" Марін Ле Пен у другому турі зазнала поразки, набравши майже 34 відсотки голосів - майже вдвічі менше за свого суперника Макрона. Блакитна троянда була зображена на логотипі передвиборчої кампанії Ле Пен.

  • Ле Пен визнала свою поразку

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    Ле Пен визнала поразку

    Відразу після закінчення голосування між кандидатами в президенти відбулася телефонна розмова. Марін Ле Пен привітала Еммануеля Макрона з перемогою. У короткій публічній промові вона визнала свою поразку. Разом з тим, за її словами, результат виборів показав, що "Національний фронт" є лідером опозиції у Франції.

  • Акція ініціативи Pulse of Europe в Берліні

    Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

    У Берліні палко вболівали за Макрона

    У столиці Німеччини і ще у сотні міст ЄС пройшли масові акції ініціативи Pulse of Europe на підтримку євроінтеграції та проєвропейського кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона.

    Автор: Ксенія Польська, Михайло Бушуєв


DW.COM

Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

За результатами другого туру виборів президента Франції перемогу здобув Еммануель Макрон, який змагався за найвищу посаду з правою популісткою Марін Ле Пен. Проголосувати мали змогу майже 47 мільйонів осіб. (08.05.2017)  

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За даними організаторів, у акціях протесту в багатьох містах взяли участь близько 400 тисяч осіб. У Парижі виникли сутички протестувальників з поліцією.

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Французький уряд представив плани з реформування ринку праці. Від її успіху повністю залежить майбутнє президента Еммануеля Макрона. Якщо він не витримає протестів та опору, то програє, прогнозує Барбара Везель.

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