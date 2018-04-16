Протести у Франції: десятки тисяч демонстрували проти реформ Макрона

Десятки тисяч залізничників-страйкарів, незадоволених держслужбовців та студентів по всій Франції у четвер, 19 квітня, вийшли на масові протести проти реформ президента Еммануеля Макрона. Профспілки-ініціатори акцій вважають, що демонстрації покажуть загальнонаціональний спротив планам глави держави.
Протести у Парижі, сутички з поліцією, 19 квітня 2018 року
Організатори кажуть про 300 тисяч учасників. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, загалом маніфестували 120 тисяч людей, з яких 11,5 тисячі пройшли маршем у Парижі, повідомляє агенція новин AFP. Він відбувався переважно мирно, утім, окремі ліворадикальні групи вступали в сутички з поліцією та били вітрини магазинів. Продовжили страйк і залізничники - лише третина швидкісних потягів TGV у четвер вийшла на маршрути. Під час страйку три тижні тому відбувався лише один із восьми запланованих рейсів.
Макрон в інтерв'ю минулого тижня нагадав, що його обрали 2017 року як кандидата для змін, тож він добиватиметься проведення своїх реформ. Нагадаємо, що у центрі уваги протестувальників - 45 мільярдів євро боргів держкорпорації-гіганта, залізниці SNCF, яку уряд прагне зберігати конкурентоспроможною. Тому й пропонує в реформі обмежити соцпакет для нових працівників залізниці. Серед наявних на даний момент привілеїв, зокрема, вихід на пенсію чи не на десять років раніше за загальний пенсійний вік по країні. Крім того, молодь побоюється ускладення доступу населення до вищої освіти. Ядром протестів стали три найбільші профспілки залізничників - CGT, CFDT і Unsa, які відстоюють права працівників SNCF.
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Автор: Ксенія Польська, Михайло Бушуєв