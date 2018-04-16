Протести у Секторі Гази: тисячі учасників, щонайменше двоє загиблих

Тисячі людей протестують на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю 20 квітня - четверту п'ятницю поспіль. Масові демонстрації супроводжуються сутичками, ізраїльські сили безпеки застрелили двох палестинців - 24- та 25-річного, повідомляють медичні відомства палестинського ексклаву. Від початку протестів загинуло щонайменше 36 палестинців, додає агенція AFP. За інформацією dpa, загалом загиблих 37.

Мешканці Сектору Гази також вчергове запускали повітряних зміїв біля кордону, іноді - з коктейлями Молотова. Цей засіб спричинив цього тижня кілька незначних пожеж на ізраїльських територіях. Повідомляється також про 83 поранених лише в п'ятницю. Загалом, за даними правозахисної організації "Лікарі без кордонів", від початку місяця її персонал надавав допомогу понад п'ятистам людей із вогнепальними пораненнями. В Ізраїлі своєю чергою наполягають, що стріляють лише задля охорони кордону та попередження насильства. Серед населення Ізраїлю не постраждав ніхто.

Тисячі палестинців від 30 березня беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти Ізраїлю, скликаній радикальним рухом ХАМАС. Акція триватиме до 15 травня. Палестинці називають дату 15 травня "Днем катастрофи", згадуючи події 1948 року, коли понад 700 тисяч палестинців змушені були залишити свої домівки або стати вигнанцями. На 14 травня припадає 70-річчя встановлення державності Ізраїля, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, міста, яке президент США Дональд Трамп визнав столицею Ізраїлю.