 Протести у Вірменії та відставка прем′єра Саргсяна (фоторепортаж) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 23.04.2018
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Європа

Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку.

Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

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Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Сержа Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку. (23.04.2018)  

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No comment: демонстранти у Вірменії святкують відставку прем'єра (23.04.2018)  

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