Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

Протести у Вірменії: хто і чого домагається (23.04.2018)

Багатотисячні акції протесту в Єревані, що завершились у неділю розгонами та арештами, в понеділок знову відновилися. Організатори оголосили курс на "оксамитову революцію". Хто і чому протестує?