Протести у Вірменії та відставка прем'єра Саргсяна (фоторепортаж)

Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку.
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Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Сержа Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку. (23.04.2018)
Вірменська опозиція святкує перемогу - прем'єр-міністр Серж Саргсян, який до того два терміни поспіль обіймав посаду президента країни, оголосив про відставку.
Багатотисячні акції протесту в Єревані, що завершились у неділю розгонами та арештами, в понеділок знову відновилися. Організатори оголосили курс на "оксамитову революцію". Хто і чому протестує?
Екс-президент Вірменії Серж Саргсян, якого нещодавно призначили прем'єр-міністром, подав у відставку. Таким чином він виконав головну вимогу десятків тисяч протестувальників.
Якщо депутати замість боротьби з корупцією самі нею займаються, то така РЄ більше не потрібна, вважає Макс Гофманн.
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