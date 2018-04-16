 Протести у Вірменії: затримали десятки незадоволених призначенням Саргсяна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Протести у Вірменії: затримали десятки незадоволених призначенням Саргсяна

У Вірменії тривають протести проти призначення прем'єром екс-президента Сержа Саргсяна. Поліція надалі затримує протестувальників десятками. В ОБСЄ нагадують про важливість права на мирні зібрання.

Протести у Вірменії: поліція біля заблокованого протестувальниками вагону метро, 16 квітня 2018 року

Поліція біля заблокованого протестувальниками вагону метро, 16 квітня 2018 року

Масштабні антиурядові протести у вірменський столиці Єревані тривають уже сьомий день поспіль. У четвер, 19 квітня, стало відомо, що поліція затримала десятки незадоволених призначенням екс-президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни. Точна кількість доправлених до відділків невідома, зазначає агенція новин AFP.

DW.COM

Масові акції протесту в Єревані тривають, число їх учасників зростає. Хто ці люди, які вийшли на вулиці і площі вірменської столиці, і чого вони домагаються, з'ясовувала DW.

На тлі масових протестів в Єревані проти нового прем'єра Вірменії Сержа Саргсяна у країні призначають новий уряд. Опозиція закликає демонстрантів оточити урядові будівлі. (18.04.2018)

У столиці Вірменії триває акція протесту проти обрання Сержа Саргсяна премєр-міністром. До поліцейського відділку доправлено 72 мітингувальників. (18.04.2018)

Поліція закликає демонстрантів припинити акцію, аби не заважати руху в районі центральної площі Єревана - площі Республіки. Будівля уряду оточена силами правопорядку, у них є спецзасоби для придушення протестів. Як передає кореспондент DW з місця подій, затримані понад 120 осіб. Вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію повідомляє, що щодо 85 людей порушені адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства.

Обраний 2 березня новим президентом країни з переважно представницькими функціями Армен Саркісян, своєю чергою, закликає протестувальників до діалогу. "Хочу нагадати, що безпека, стабільність нашої країни та національна солідарність мають бути пріоритетом", - цитує політика агентство "Інтерфакс". В ОБСЄ тим часом закликали Єреван поважати право громадян на свободу зібрань та вдаватися до застосування сили лише в обґрунтованих випадках.

Екс-президент Вірменії Серж Саргсян був призначений прем'єром країни 17 квітня. Мітингувальники виступають проти його призначення, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня 2018 року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року згідно з поправками до конституції Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Більшість відтепер формує уряд і обирає прем'єр-міністра і президента.

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