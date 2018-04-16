Протести у Вірменії: затримали десятки незадоволених призначенням Саргсяна

Масштабні антиурядові протести у вірменський столиці Єревані тривають уже сьомий день поспіль. У четвер, 19 квітня, стало відомо, що поліція затримала десятки незадоволених призначенням екс-президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни. Точна кількість доправлених до відділків невідома, зазначає агенція новин AFP.

Поліція закликає демонстрантів припинити акцію, аби не заважати руху в районі центральної площі Єревана - площі Республіки. Будівля уряду оточена силами правопорядку, у них є спецзасоби для придушення протестів. Як передає кореспондент DW з місця подій, затримані понад 120 осіб. Вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію повідомляє, що щодо 85 людей порушені адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства.

Обраний 2 березня новим президентом країни з переважно представницькими функціями Армен Саркісян, своєю чергою, закликає протестувальників до діалогу. "Хочу нагадати, що безпека, стабільність нашої країни та національна солідарність мають бути пріоритетом", - цитує політика агентство "Інтерфакс". В ОБСЄ тим часом закликали Єреван поважати право громадян на свободу зібрань та вдаватися до застосування сили лише в обґрунтованих випадках.

Екс-президент Вірменії Серж Саргсян був призначений прем'єром країни 17 квітня. Мітингувальники виступають проти його призначення, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня 2018 року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року згідно з поправками до конституції Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Більшість відтепер формує уряд і обирає прем'єр-міністра і президента.