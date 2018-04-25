Протести у Вірменії: в Єревані блокують дороги і шлях до аеропорту

Протестувальники у Вірменії в середу, 2 травня, заблокували низку вулиць у столиці країни, а також шлях до аеропорту Єревана. Про це повідомляє агенція новин Reuters з місця подій. Напередодні лідер опозиції Нікол Пашинян оголосив національну кампанію громадянської непокори. У соцмережах також пишуть про підготовку до блокування мостів та урядових будівель.

"Усі дороги будуть заблоковані, починається всезагальний страйк. Революція любові та терпимості продовжується", - заявив він напередодні ввечері, як цитує AFP, після того, як керівна Республіканська партія не підтримала його кандидатуру на посаду прем'єра. Протестувальники у розмовах з кореспондентами інформагентств зазначають, що їхня головна мета - домогтися відходу Республіканської партії від влади.

1 травня вірменський парламент на тлі політичної кризи не зміг призначити нового главу уряду. Кандидатура Пашиняна була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, а проти - 56, оскільки опозиціонера відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість.

Хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою у Вірменії в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.