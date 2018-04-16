 Протести проти реформ у Нікарагуа: щонайменше 10 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2018
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Новини

Протести проти реформ у Нікарагуа: щонайменше 10 загиблих

Плани уряду Нікарагуа провести реформу системи соціального забезпечення спровокували масштабні акції протесту, що переросли в зіткнення мітингарів з поліцією. Загинуло вже 10 осіб.

Протести в Нікарагуа

Серед загиблих під час акцій протесту був і 15-річний підліток

Щонайменше 10 осіб загинуло за останні два дні в результаті зіткнень, спровокованих масштабними вуличними протестами в Нікарагуа. Саме таку кількість загиблих назвали в п'ятницю, 20 квітня, представники місцевої влади, повідомляє інформагенція AFP.

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За словами губернатора мексиканського штату Нуево-Леон Хайме Родрігеса, внаслідок бунту у в'язниці загинули 52 людини, ще 12 осіб отримали поранення. (11.02.2016)

Опозиція заявляє, що не визнає результатів виборів та вимагатиме повторного голосування через те, що волевиявлення не було чесним та прозорим. (07.11.2016)

Невдоволення населення викликали плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Серед загиблих під час сутичок був і 15-річний підліток, передає агентство новин dpa.

Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Маніфестанти споруджували барикади та жбурляли в поліцію каміння. Правоохоронці, у свою чергу, застосовували сльозогінний газ та гумові кулі.

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