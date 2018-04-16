Протести проти реформ у Нікарагуа: щонайменше 10 загиблих

Щонайменше 10 осіб загинуло за останні два дні в результаті зіткнень, спровокованих масштабними вуличними протестами в Нікарагуа. Саме таку кількість загиблих назвали в п'ятницю, 20 квітня, представники місцевої влади, повідомляє інформагенція AFP.

Невдоволення населення викликали плани уряду реформувати систему соціального забезпечення. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Серед загиблих під час сутичок був і 15-річний підліток, передає агентство новин dpa.

Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги. Маніфестанти споруджували барикади та жбурляли в поліцію каміння. Правоохоронці, у свою чергу, застосовували сльозогінний газ та гумові кулі.