Протести в Єревані: поліція вирішила придушити акції силою

Поліція Вірменії повідомила, що ухвалено рішення про припинення акцій протесту опозиції, зокрема на площі Республіки у центрі Єревана. У неділю, 22 квітня, силовики закликали учасників акції залишити місце її проведення та уникати дій, які можуть призвести до ескалації конфлікту. "У разі невиконання вимог поліція вправі затримати демонстрантів, застосувати силу", - цитує повідомлення правоохоронців агенція "Інтерфакс".

Лише цього дня більш ніж 200 людей доставили до відділків поліції через участь у масових акціях протесту в Єревані. Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про сім госпіталізованих внаслідок розгону поліцією демонстрації. Протести, які тривають уже більше тижня, спричинені призначенням на прем'єрський пост екс-президента Сержа Саргсяна, який після конституційної реформи фактично зберіг всю повноту влади. За даними ЗМІ, увечері неділі в центрі міста залишаються кілька тисяч осіб на мирному мітингу.

Своєю чергою спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян закликав сторони сісти за стіл переговорів та розв'язати непорозуміння у політичному ключі. Президент країни Армен Саркісян тим часом заявив про ризики для національної безпеки через протести. У міноборони вважають, що внутрішній конфлікт може вплинути на перебіг подій довкола "республіки Арцах" - невизнаного Нагірного Карабаху. Затриманим же цього дня трьом опозиційним депутатам - Ніколу Пашиняну, Арарату Мірзояну та Сасуну Мікаеляну - висунули звинувачення в організації незаконних зібрань.

Євросоюз висловив занепокоєння ситуацією та закликав владу відпустити всіх затриманих та перейти до діалогу. "Право на свободу мирних зібрань згідно з законом є загальним та фундаментальним правом всіх громадян", - нагадала представниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич. Брюссель обіцяє ретельно стежити за ситуацією.