 Протести в Єревані: поліція вирішила придушити акції силою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Протести в Єревані: поліція вирішила придушити акції силою

Правоохоронці готові до силового розгону мітингів у Єревані. У ЄС тим часом закликають звільнити затриманих протестувальників.

Протести у Єревані: Протестувальник та поліцейський, 21 квітня 2018 у Єревані

Протестувальник та поліцейський, 21 квітня 2018 у Єревані

Поліція Вірменії повідомила, що ухвалено рішення про припинення акцій протесту опозиції, зокрема на площі Республіки у центрі Єревана. У неділю, 22 квітня, силовики закликали учасників акції залишити місце її проведення та уникати дій, які можуть призвести до ескалації конфлікту.  "У разі невиконання вимог поліція вправі затримати демонстрантів, застосувати силу", - цитує повідомлення правоохоронців агенція "Інтерфакс".

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Масові акції протесту в Єревані тривають, число їх учасників зростає. Хто ці люди, які вийшли на вулиці і площі вірменської столиці, і чого вони домагаються, з'ясовувала DW.

У Єревані затримали лідера опозиції Нікола Пашиняна. Перед цим відбулася безрезультатана зустріч між Пашиняном та прем'єр-міністром Вірменії Сержем Саргсяном. (22.04.2018)

Опозиції та уряду треба сісти за стіл переговорів, вважає прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян. Опозиція наполягає на відставці Саргсяна. У столиці країни тривають протести. (21.04.2018)

Лише цього дня більш ніж 200 людей доставили до відділків поліції через участь у масових акціях протесту в Єревані. Міністерство охорони здоров'я Вірменії повідомило про сім госпіталізованих внаслідок розгону поліцією демонстрації. Протести, які тривають уже більше тижня, спричинені призначенням на прем'єрський пост екс-президента Сержа Саргсяна, який після конституційної реформи фактично зберіг всю повноту влади. За даними ЗМІ, увечері неділі в центрі міста залишаються кілька тисяч осіб на мирному мітингу.

Своєю чергою спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян закликав сторони сісти за стіл переговорів та розв'язати непорозуміння у політичному ключі. Президент країни Армен Саркісян тим часом заявив про ризики для національної безпеки через протести. У міноборони вважають, що внутрішній конфлікт може вплинути на перебіг подій довкола "республіки Арцах" - невизнаного Нагірного Карабаху. Затриманим же цього дня трьом опозиційним депутатам - Ніколу Пашиняну, Арарату Мірзояну та Сасуну Мікаеляну - висунули звинувачення в організації незаконних зібрань.

Євросоюз висловив занепокоєння ситуацією та закликав владу відпустити всіх затриманих та перейти до діалогу. "Право на свободу мирних зібрань згідно з законом є загальним та фундаментальним правом всіх громадян", - нагадала представниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич. Брюссель обіцяє ретельно стежити за ситуацією.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


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