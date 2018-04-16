Протести в Єревані: в поліцію доставлено 80 демонстрантів

У Єревані під час акцій протесту, які останніми днями відбуваються в країні, станом на вівторок, 17 квітня, було затримано 80 людей. Про це повідомила поліція Вірменії, інформує агенція "Інтерфакс". Демонстранти протестують проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра країни. Вони продовжують блокувати вулиці, мости, а також низку будівель держорганів, зокрема, МЗС, міністерства діаспори, генеральної прокуратури.

Ініціатор протестів - лідер опозиційної парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян - анонсував новий мітинг на площі Республіки в центрі Єревана. "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - заявив він, звертаючись до своїх прихильників.

Напередодні під час сутичок між протестувальниками та поліцією, під час яких правоохоронці застосували сльозогінний газ та димові шашки, поранення отримали 46 демонстрантів, у тому числі Нікол Пашинян. 12 із них досі залишаються у лікарнях, повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я країни. Стан їхнього здоров'я задовільний, у більшості із постраждалих поверхневі поранення.

Мітингувальники виступають проти висування колишнього президента країни Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Опозиція заявляє про початок безстрокових протестів. Як очікується, вибори нового прем'єра відбудуться у парламенті 17 квітня.

Нагадаємо, що Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року, згідно з поправками до конституції країни, Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формуватиме уряд і обиратиме прем'єр-міністра і президента.

Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня був обраний Армен Саркісян.