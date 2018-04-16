 Протести в Єревані: в поліцію доставлено 80 демонстрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

Протести в Єревані: в поліцію доставлено 80 демонстрантів

Під час акцій протестів у Єревані поліція затримала 80 людей. Демонстранти протестують проти висунення на посаду прем'єр-міністра країни колишнього президента Сержа Саргсяна.

Акції протесту у Єревані продовжуються

Акції протесту у Єревані продовжуються

У Єревані під час акцій протесту, які останніми днями відбуваються в країні, станом на вівторок, 17 квітня, було затримано 80 людей. Про це повідомила поліція Вірменії, інформує агенція "Інтерфакс". Демонстранти протестують проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра країни. Вони продовжують блокувати вулиці, мости, а також низку будівель держорганів, зокрема, МЗС, міністерства діаспори, генеральної прокуратури.

Ініціатор протестів - лідер опозиційної парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян - анонсував новий мітинг на площі Республіки в центрі Єревана. "Сьогодні відбудеться найбільший мітинг в історії Вірменії", - заявив він, звертаючись до своїх прихильників.

Напередодні під час сутичок між протестувальниками та поліцією, під час яких правоохоронці застосували сльозогінний газ та димові шашки, поранення отримали 46 демонстрантів, у тому числі Нікол Пашинян. 12 із них досі залишаються у лікарнях, повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я країни. Стан їхнього здоров'я задовільний, у більшості із постраждалих поверхневі поранення.

Мітингувальники виступають проти висування колишнього президента країни Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра, вбачаючи в цьому бажання політика утримати владу в країні. Опозиція заявляє про початок безстрокових протестів. Як очікується, вибори нового прем'єра відбудуться у парламенті 17 квітня.

DW.COM

У столиці Вірменії Єревані тисячі людей протестують проти висунення на пост прем'єр-міністра країни колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна. Під час сутичок демонстрантів з поліцією постраждали десятки людей. (16.04.2018)

Нагадаємо, що Серж Саргсян обіймав посаду президента Вірменії з 2008 року до 9 квітня цього року, коли закінчився термін його повноважень. Цього року, згідно з поправками до конституції країни, Вірменія перейшла до парламентської форми правління. Парламентська більшість відтепер формуватиме уряд і обиратиме прем'єр-міністра і президента.

Новим президентом країни, який має переважно церемоніальні повноваження, 2 березня був обраний Армен Саркісян.

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть і забрав тисячі життів. У галереї DW - головні факти про цю больову точку Кавказу. (06.04.2018)  

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